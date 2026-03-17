¿Luis R. Conriquez enfrentará multa tras cantar corridos en el Ring Royale 2026?

El cantante de regional mexicano Luis R. Conriquez volvió a generar polémica luego de su presentación en el evento Ring Royale 2026, donde interpretó corridos durante su participación musical. Videos del momento comenzaron a circular en redes sociales y desataron debate entre usuarios sobre si su actuación podría traer consecuencias legales.

El evento Ring Royale, organizado por el influencer Poncho de Nigris, combinó peleas de exhibición entre celebridades, creadores de contenido y figuras del entretenimiento. Durante el espectáculo, Conriquez subió al escenario para cantar algunos de sus temas más conocidos.

Luis R. Conriquez interpretó corridos durante su presentación en el evento Ring Royale 2026./ IG

Sin embargo, su presentación llamó la atención porque varias de las canciones interpretadas hacen referencia a personajes del crimen organizado, lo que generó críticas y comentarios entre usuarios en internet.

Entre los temas que interpretó durante el evento se mencionan corridos que hacen referencia a “El Mencho” y a “Los Chapitos”, nombres vinculados con organizaciones criminales en México. Esto provocó que su actuación fuera ampliamente comentada en redes sociales.

¿Por qué surgió la polémica tras su presentación?

La controversia se intensificó después de que videos del concierto circularan en distintas plataformas digitales. En ellos se observa al cantante interpretando corridos frente al público que asistió al evento.

El debate se debe a que en varias ciudades y estados del país existen restricciones o sanciones relacionadas con la interpretación de narcocorridos en eventos públicos. Por esta razón, algunos usuarios cuestionaron si el artista podría enfrentar algún tipo de multa o sanción.

La actuación del cantante en Ring Royale generó polémica tras interpretar corridos./ Captura de pantalla

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que el cantante vaya a recibir una sanción, aunque el tema generó discusión en redes sociales y entre seguidores del género regional mexicano.

El Ring Royale y las peleas que marcaron el evento

El Ring Royale 2026 reunió diferentes combates de exhibición entre figuras conocidas del entretenimiento. Entre los enfrentamientos más comentados estuvieron Karely Ruiz contra Marcela Mistral y Alfredo Adame contra Carlos Trejo.

Lo de Luis R Conriquez cantando Presidente frente a mas de 6 millones de personas después de todo el intento que hizo el gobierno por censurar los corridos? 🐐



pic.twitter.com/ooI7M7IqR5 — Nataagoat (@nataaagoat) March 16, 2026

El espectáculo fue diseñado como un evento de entretenimiento que mezcló peleas de exhibición con música en vivo y la participación de influencers y celebridades.

En ese contexto, la actuación de Luis R. Conriquez se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche debido a las canciones que interpretó durante su presentación.

Videos de Luis R. Conriquez cantando corridos comenzaron a circular en redes sociales./ Captura de pantalla