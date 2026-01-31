Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¡Pasión por Florida! Santiago Giménez y su cariño por los Miami Dolphins

Santiago Giménez | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 19:49 - 30 enero 2026
El futbolista mexicano relató a ESPN su afición por el equipo de la NFL

Santiago Giménez llegó al AC Milan en 2025 y, aunque su rendimiento no ha sido el idóneo, consiguió una gran amistad con uno de sus compañeros: Christian Pulisic. Tras su operación de tobillo, el delantero de la Selección Mexicana relató cómo es su amistad con el estadounidense, la cual se elevó gracias a la pasión de ambos por la NFL; el canterano de Cruz Azul por los Miami Dolphins y el Campeón de la Champions League por los New York Jets.

"Pero fue un muy buen amigo en este momento difícil (de la rehabilitación de su lesión). Tenemos muchas cosas en común. Nos gusta la NFL: él apoya a los Jets, yo a los Dolphins. A veces voy a su casa, hacemos una barbacoa y vemos la NFL”" comentó el delantero mexicano.
Santiago Giménez | MEXSPORT

La amistad se acaba con las selecciones

Pese a que el jugador mexicano aclaró su amistad con el nuevo 'Capitán América', destacó que su gran amistad se acaba cuando cada uno porta la verde o la camiseta de las Barras y las Estrellas. Giménez destacó todas las bromas que hay al interior del vestuario Rossonero cuando se trata de ambos jugadores.

"Siempre hablamos de esto en el vestuario. Nos gastan bromas o nos preguntan: ‘¿Quién es mejor, Estados Unidos o México?’. Yo digo México, Pulisic dice Estados Unidos y se arma una discusión en el vestuario, ¡pero todo con cariño al final!".

"Si jugamos un partido (con nuestras selecciones), somos enemigos, somos rivales. Pero en el vestuario, es uno de mis mejores amigos. Siempre estamos juntos, y espero que, si no juega contra México, le vaya bien. Pero si juega contra México, ¡por supuesto que si tengo que 'matarlo', lo haré!", sentenció.
Pulisic | AP

¿Cómo es el futuro de los Miami Dolphins?

Santiago Giménez y otros aficionados más añejos que crecieron con Dan Marino y Don Shula tendrán que afrontar una temporada llena de cambios con los Miami Dolphins. Tras el despido de Mike McDaniel, el equipo de Florida encontró en Jeff Hafley a su nuevo entrenador en jefe para 2026.

El excoordinador defensivo de los Green Bay Packers logró llegar a Florida gracias a una defensa sólida, aunque la duda en los Delfines es el ataque. Quinn Ewers se quedó con el puesto de mariscal de campo titular tras la decepcionante temporada -otra vez- de Tua Tagovailoa. 

Nuevo coach | AP
Etiquetas relacionadas:
AC Milan
