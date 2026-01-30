Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

El Super Bowl LX será más inclusivo: aficionados ciegos podrán seguir el partido

El Super Bowl LX implementará nueva tecnología
El Super Bowl LX implementará nueva tecnología
Rafael Trujillo 20:10 - 29 enero 2026
El Super Bowl implementará una nueva tecnología para llevar la NFL a nuevos hogares

La edición 60 del Super Bowl, que enfrentará a los Patriots y los Seahawks, marcará un hito en inclusión gracias a una innovadora tecnología que permitirá a personas con discapacidad visual vivir la emoción del juego como nunca antes.

La NFL, en su esfuerzo por hacer el deporte más accesible, implementará un dispositivo táctil que sigue la trayectoria del balón en tiempo real. Este aparato, que además vibra durante las jugadas más importantes y ofrece una narración de audio sincronizada, permitirá a los aficionados ciegos o con baja visión no perderse ni un solo detalle del esperado duelo entre Patriots y Seahawks.

El Super Bowl LX se juega este 9 de Febrero

Una experiencia sensorial para vivir el fútbol americano

En colaboración con la empresa OneCourt, la NFL llevará a cabo una prueba piloto durante el Super Bowl LX. Alrededor de diez aficionados con ceguera o baja visión tendrán la oportunidad de utilizar esta tecnología de vanguardia directamente en el estadio.

El funcionamiento es intuitivo, los usuarios colocarán sus manos sobre el dispositivo y podrán sentir la posición exacta del balón en el campo. Simultáneamente, recibirán una descripción auditiva de cada jugada, creando una experiencia inmersiva que captura la esencia del partido más importante del año.

Uno de los participantes será Scott Thornhill, director ejecutivo del Consejo Americano de Ciegos, quien estará en el Levi’s Stadium con la tableta de OneCourt. Diagnosticado con retinitis pigmentosa a los ocho años, Thornhill perdió la vista progresivamente.

"Me permitirá participar y disfrutar del juego de la forma más parecida posible a como lo hacen las personas que pueden ver. Como alguien que creció practicando deportes antes de perder la vista, esto es como recuperar una gran parte de mi vida", declaró Thornhill AP
Super Bowl LX se seguirá por ciegos

La tecnología de OneCourt, que ya ha sido implementada con éxito en partidos de la NBA y la MLB, utiliza los datos de seguimiento de Genius Sports para la NFL. Esta información, generada por cámaras y chips integrados en los balones y uniformes, se traduce en retroalimentación háptica. El dispositivo emite vibraciones específicas para acciones clave como placajes o anotaciones, enriqueciendo la experiencia del aficionado.

Se espera que esta iniciativa se expanda próximamente a otras ligas, como la NHL, consolidando un futuro más inclusivo en el mundo del deporte.

El Super Bowl será una prueba piloto
NFL
