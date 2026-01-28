Super Bowl LX: ¿Cómo le ha ido a los equipos que buscaban revancha en una reedición del Gran Juego?

Habrá una reiteración de Super Bowl. Por décima ocasión en la historia, dos equipos se volverán a ver las caras en el partido por el campeonato. Los Seattle Seahawks y los New England Patriots pelearán por levantar al Trofeo Lombardi en la edición LX del Super Bowl, enfrentándose en esta instancia 11 años más tarde.

Al menos 10 veces en la historia de la NFL, un equipo ha buscando la revancha en el Super Bowl, y cinco veces el equipo que ganó el primer enfrentamiento también ganó el segundo, mientras que en otras cuatro, se logró dar la venganza tras la derrota. Ahora, los Seahawks buscarán ser el cuarto equipo que logra concretar la revancha.

Ernest Jones en celebración con los Seattle Seahawks | AP

Equipos que lograron la revancha

La primera vez que un equipo buscó revancha fue en 1978 cuando los Dallas Cowboys buscaban querían emparejar los duelos directos ante los Pittsburgh Steelers en el partido por el campeonato y de paso ganar su segundo título consecutivo. Sin embargo, tal y como pasó en 1975, en el Super Bowl X, los Steelers se llevaron el triunfo.

Afortunadamente para los Vaqueros, la venganza si se concretó, pero llegaría 20 años más tarde. En 1995 en el Super Bowl XXX los Cowboys de Barry Switzer se impusieron 27-17 a los Steelers ganando su quinto Super Bowl y tercero en cuatro años.

Jugadores de Steelers y Cowboys antes de una jugada | AP

Curiosamente, los únicos otros dos equipos que han logrado concretar la revancha en los partidos por el super Bowl también son del Este de la Nacional pues, además de los Cowboys, Washington y Philadelphia (dos veces) también lo lograron. Los ahora Commanders lo hicieron ante los Miami Dolphins pues, tras caer en el Super Bowl VII el equipo cobró venganza diez ediciones más tarde.

En cuanto a los Eagles, el equipo logró la revancha en dos ocasiones distintas. La primera fue ante los New England Patriots. El equipo de Tom Brady y Bill Belichick se llevó el primer duelo en el Super Bowl XXXIX, sin embargo, no lograron sumar otro anillo y terminaron cayendo ante los de Pensilvania 13 años después. Posteriormente, en cuestión de tres años los Eagles y Chiefs se midieron dos veces con cada equipo ganando una edición del Super Bowl.

Kansas City Chiefs contra los Philadelphia Eagles | AP

Equipos que dominaron las series

Hubo otras cinco ocasiones ne las que un equipo intentó cobrar venganza pero no lo lograron. Los Cincinnati Bengals lo intentaron vencer a los San Francisco 49ers en el Super Bowl XIV y XXIII, pero en ambas ocasiones el equipo de la bahía salió avante. Sin embargo, los Niners también estuvieron del otro lado de la moneda pues, reciente mente intentaron sobreponerse a los Kansas City Chiefs, pero tanto en las ediciones 54 y 58 los Chiefs se llevaron el triunfo.

Al igual que los Bengals, los Buffalo Bills buscaron dos veces conseguir su primer anillo de Super Bowl ante el mismo rival, en el caso del equipo de Nueva York, fue ante los Dallas Cowboys. En aquella ocasión fueron en años consecutivos siendo los mejores equipos de cada conferencia. Sin embargo, de la mano de Jimmy Johnson y los 'Triplets' los vaqueros ganaron en el Super Bowl XXVII y XXVIII.

Chiefs y 49ers se medirán en Las Vegas | AP

Finalmente están los New England Patriots, que al igual que San Francisco estuvo de ambos lados de la moneda. El equipo de Boston se llevó la victoria en los dos partidos ante Rams, primero en el Super Bowl XXXVI el primero en la historia para la franquicia y 17 años más tarde repitió lo hecho en la edición LIII, siendo el último que han ganado hasta el momento.

En cuanto a las derrotas, los Pats no lograron vencer a los Giants. El equipo de Nueva York venció a Tom Brady y compañía en el 2007 poniendo fin a su temporada invicta y cuatro años más tarde se impuso de nueva cuenta de la mano de Eli Manning y una recepción con el casco.

David Tyree sujeta el ovoide con el casco | AP

Lograron la revancha

Pittsburgh Steelers (X and XIII) vs. Dallas Cowboys (XXX)

Miami Dolphins (VII) vs. Washington Redskins (XVII)

New England Patriots (XXXIX) vs. Philadelphia Eagles (LII)

Kansas City Chiefs (LVII) vs. Philadelphia Eagles (LIX)

Dominaron la serie