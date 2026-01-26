Super Bowl LX: El historial de los Seahawks en el Gran Juego de la NFL

De vuelta al Super Bowl. Tuvieron que esperar más de una década pero los Seattle Seahawks han vuelto al partido por el campeonato y ahora están a sólo 60 minutos de poder levantar su segundo Trofeo Lombardi. Para ello, el equipo deberá medirse a los New England Patriots, el equipo que les arrebató el trofeo en su última visita al Super Bowl.

Los Seahawks accedieron al Super Bowl LX tras haber sido el mejor equipo de toda la Conferencia Nacional sumando una marca de 14 triunfos y sólo tres derrotas. Ya en postemporada despacharon a los San Francisco 49ers con un contundente 41-6. En la Final de Conferencia vencieron a otro rival divisional en los Rams con un 31-27.

Ahora, el conjunto del estado de Washington disputará el Super Bowl en Santa Clara, midiéndose a los New England Patriots, un equipo que conoce muy bien estas instancias, aunque con una plantilla completamente rejuvenecida.

Llegaron al Super Bowl LX | AP

El historial del equipo en el SB

Los Halcones Marinos llegaron oficialmente a la NFL en 1974 como parte de la expansión de la liga. Tras varios años sin éxito, 14 años después de su inclusión ganó su primera división, sin embargo, no fue sino hasta 2005 que dio un golpe de autoridad.

En aquella temporada dirigidos por Mike Holmgren, el equipo lideró toda la conferencia con un récord de 13-3. En postemporada sumó victorias ante Washington y ante Carolina para así llegar al primer Super Bowl de su historia. En la edición 40 del partido por el título, se midieron ante Pittsburgh. Desafortunadamente para el equipo, terminaron cayendo ante los Steelers

Su primer SB fue en el 2005 | X @SuperBowl

Ocho años más tarde, de la mano de la Legión del Boom, el equipo encontró su mayor éxito. Nuevamente fueron líderes de conferencia con un récord de 13-3. En los Playoffs despacharon a los Saints y a los 49ers y ya en el Super Bowl XLVIII, aplastaron a los Broncos de Peyton Manning con un 43-8.

Al año siguiente, los Seahawks se quedaron a sólo dos yardas del bicampeonato. Por tercera ocasión en su historia fueron líderes de conferencia, sin embargo ahora fue con un récord de 12-4. En la postemporada lograron vencer a los Panthers y a los Packers y en el Super Bowl se midieron a los Patriots de Tom Brady.

El equipo logró tomar una ventaja de 10 puntos en la segunda parte del partido. Sin embargo, Brady vino de atrás y puso a su equipo cuatro puntos arriba. Seattle logró avanzar hasta la yarda 2 de los Pats, pero en lugar de correr el balón con Marshawn Lynch, decidieron lanzar el balón y terminó siendo interceptado por Malcolm Butler en la zona de anotación.

Ganaron en el 2013 | X @SuperBowl

En sus tres visitas al Super Bowl sólo han logrado sumar una victoria. Ahora está buscando cobrar venganza ante los Patriotas, y darle a la franquicia su segundo título. El partido por el campeonato será en el Levi's Stadium el próximo 8 de febrero.