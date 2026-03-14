Familia rompe el silencio y revela qué sucedió y cómo está José Ángel Bichir

La familia Bichir rompió el silencio, luego del supuesto ‘suicidio’ del actor José Ángel Bichir, para esclarecer la situación desafortunada suscitada en las últimas horas en la que resaltan que no quiso quitarse la vida y recalcaron que su enfermedad provocó que cayera por una ventana.

José Ángel Bichir forma parte de una conocida familia de actores mexicanos. / @joseangelbichir

¿Qué dice el comunicado?

“Con el alma abierta y el corazón estremecido, la familia Bichir se dirige a ustedes para compartir lo que realmente ocurrió con nuestro amado hermano e hijo, José Ángel Bichir, y para tender un puente de empatía en unos tiempos que, como humanidad, nos están exigiendo mirarnos con otros ojos”, inician expresando el comunicado.

La familia resalta la tensión del día a día que rodea a cada persona: “Vivimos días de incertidumbre, de prisas, de ruido constante. Días donde nuestra fragilidad emocional se ha vuelto un tema urgente y, sin embargo, seguimos sin saber cómo abrazarla. En este contexto tan delicado”.

El actor mexicano José Ángel Bichir fue hospitalizado de emergencia. / @joseangelbichir

Esto es lo qué sucedió con José Ángel Bichir

José Ángel Bichir sufrió una crisis severa“Queremos compartir con ustedes que hoy 13 de marzo del 2026, José Ángel sufrió una crisis profunda. Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizás no puedan dimensionar lo que esto significa: es una tormenta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo.”

“En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica. José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó.”

La familia también pidió empatía sobre el momento: “Hoy, más que nunca, necesitamos como sociedad entender que la salud de la mente es parte fundamental de nuestra salud integral. Que una persona que atraviesa una crisis emocional profunda no es un peligro ni está perdida: es un ser humano que necesita ayuda, contención y amor.

El actor mexicano José Ángel Bichir fue hospitalizado de emergencia. / @joseangelbichir

¿Cómo se encuentra José Ángel Bichir?

Asimismo detalló cómo se encuentra el actor: “José Ángel está vivo. Está recibiendo atención médica especializada. Está rodeado de su familia, que no lo ha soltado ni un segundo. Y en medio de este dolor, agradecemos infinitamente a todas las personas que nos han escrito con genuina preocupación

“Nadie está exento de atravesar una tormenta emocional. Nadie está exento de necesitar ayuda. Ojalá este momento sirva para que más personas sepan que pedir ayuda no es vergonzoso, que hablar de nuestras batallas internas no es tabú y que el amor y la comprensión son el mejor tratamiento”, añade.