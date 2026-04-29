Cruz Azul vs Monterrey: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

¡Que comience la fiesta! Los equipos están listos y el escenario puesto para que comience la batalla final por el título en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Los Cuartos de Final iniciarán este miércoles 29 de abril y en el primer compromiso de esta ronda, Cruz Azul tratará de sorprender nuevamente y tomar la ventaja ante Rayadas de Monterrey.

Desde la Jornada 7, luego del empate de América contra FC Juárez, la Pandilla mantuvo el liderato de la clasificación y con 16 fechas sin derrota impuso un nuevo récord invicto en la historia de la clasificación. Sin embargo, el equipo de Amandine Miquel no pudo cerrar la Fase Regular de forma perfecta y en la última jornada cayó en una humillante goleada 0-3 contra Tigres, frente a su gente en el Clásico Regio.

Rayadas de Monterrey y Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Por lo que ahora, las regias tratarán de recuperar el camino, mientras que la Máquina buscará aprovecharse del bajón anímico para repetir su participación en Semifinales. Con 31 puntos y nueve victorias, las cementeras superaron lo hecho en Fase Regular del Apertura 2025 y lograron el mejor torneo de su historia, por lo que ahora quieren ir más allá y ser candidatas serias al título.

Así es el historial entre Cruz Azul y Rayadas

Este será el único enfrentamiento inédito de Liguilla, ya que la Pandilla y la Máquina nunca se han enfrentado en la Fiesta Grande. Las regias solo se han perdido la Fase Final del Apertura 2017, mientras que las cementeras están en esta etapa apenas por cuarta ocasión, segunda de forma consecutiva. En el torneo pasado dieron la sorpresa y dejaron fuera a Pachuca en Cuartos de Final, por lo que tratarán de repetirlo.

Hasta ahora, el historial en Fase Regular favorece ampliamente a Rayadas, que tienen 12 victorias por apenas una de Cruz Azul, misma que se dio en el pasado Apertura 2025 con marcador 4-0. En la Fase Regular del actual certamen, el equipo regio se impuso en casa 2-1 con goles de Lucía García y Lourdes Martínez; Michaela Abam descontó por el club de la Noria.

Será la primera vez que se enfrenten en el Estadio Centenario en Cuernavaca, casa de Cruz Azul este semestre. La última ocasión que jugaron en casa de las cementeras fue la ya mencionada victoria 4-0 en el pasado Apertura 2025, en la Noria. Valeria Valdez marcó un doblete en aquella ocasión, además también que se hicieron presentes en el marcador Lizbeth Ángeles y Aerial Chavarin.

Rayadas de Monterrey y Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Enfrentamiento entre goleadoras

El compromiso de Cuartos de Final de este semestre tendrá el elemento atractivo de que enfrentará a dos de las goleadoras del torneo. Con 18 anotaciones, Eugénie Le Sommer y Diana Ordóñez estuvieron muy por encima del resto, pero Uchenna Kanu -refuerzo de Cruz Azul este año- quedó cuarta de la tabla con diez tantos, mientras que Lucía García fue sexta con nueve.

Christina Burkenroad, por su parte, también estuvo en el Top 10, con ocho goles en su cuenta individual. Ana Lucía Martínez será otra de las jugadoras a seguir de Cruz Azul, ya que lideró en la Liga MX Femenil en asistencias (12) y participaciones de gol (16) y se esfera que tenga una gran actuación ante su exequipo, que fue el que le abrió las puertas en el futbol mexicano.

Analu Martínez en celebración con Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

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