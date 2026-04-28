Liga MX Femenil: las grandes sorpresas y las decepciones del Clausura 2026

Llegó a su fin el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, categoría que -a un año de cumplir la década de existencia- todavía tiene mucho camino por recorrer. Mientras que algunos clubes se consolidan como proyectos serios, con una planeación deportiva clara, otros se siguen hundiendo y avanzan sin rumbo claro, cada vez más rezagados.

Prueba de ello es que los invitados a la Liguilla son los mismos ocho equipos que el semestre pasado: América, Rayados de Monterrey, Tigres, Pachuca, Chivas, Toluca, Cruz Azul y FC Juárez. En cambio, otros clubes como Necaxa o Puebla, una vez más quedaron en el fondo de la clasificación, lejos de los primeros puestos y de posibilidades de clasificar a la Fiesta Grande.

Rayadas de Monterrey y Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

A pesar de ello, a lo largo de este certamen hubo gratas sorpresas, equipos que si bien sus posibilidades para luchar por el título eran bajas, dejaron un buen sabor de boca. En cambio, también hubo un par que hace algunos torneos solían estar en Fase Final y que ahora están sumidos en una decepcionante racha de fracasos.

Las sorpresas del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

La gira de despedida de Mazatlán fue la sorpresa más grata del certamen. En su último torneo en la categoría -debido a la compra de la franquicia por parte de Atlante- las Cañoneras tuvieron varios pasajes memorables. En la Jornada 2 se colocaron en un nunca antes visto cuarto lugar, mientras que en la sexta fecha venció 5-0 a Necaxa, con la mayor goleada de su historia.

Jugadoras de Mazatlán en su último partido en El Encanto en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Para la Fecha 9, Mazatlán empató sin goles ante Tigres y por primera vez sumó puntos ante las Amazonas en el Estadio El Encanto. Con esos dos resultados como los más destacados del semestre, el equipo dirigido por Nicolás Morales estuvo por momentos en la pelea por meterse en zona de Liguilla y aunque quedó fuera del Top 8, fue un torneo para recordar.

Al final, las Cañoneras terminaron en el sitio 12 con 18 puntos, tres menos que los que logró en el Guardianes 2020, su primer torneo en la categoría y el mejor que logró nunca. Además, supuso una mejora considerable con lo visto en el Apertura 2025 cuando terminó con dos puntos, por lo que -a diferencia de su contraparte varonil- se despidió de forma honorable.

Por otra parte, Atlético San Luis también dejó buenas impresiones. Aunque nuevamente falló en el objetivo de clasificar a Liguilla, Ignacio Quintana mantuvo a las potosinas como uno de los rivales incómodos y logró triunfos importantes como el empate 1-1 ante Pumas y el triunfo 3-2 frente a Cruz Azul. Terminaron el semestre en el puesto 11, con 21 puntos, e igualó el segundo mejor resultado de su historia.

¿Quiénes fueron la decepción del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil?

Después de cinco Liguillas consecutivas, Pumas suma ya dos torneos al hilo sin avanzar a la Fiesta Grande. La salida de Marcello Frigério y la llegada de Roberto Medina prometía ser una renovación para las universitarias, que empezaron el torneo con cinco partidos sin derrota. No obstante, a partir de la derrota 5-1 contra América en la Jornada 6 vino a menos, con solo dos triunfos en 11 juegos de la Fecha 7 a la 17.

Jugadoras de Tijuana en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

El equipo de la UNAM terminó el Clausura 2026 en el décimo lugar con 22 puntos, a siete de FC Juárez en zona de Liguilla. Pumas apenas superó por un punto a San Luis y por cuatro a Mazatlán. Además, fue el segundo torneo al hilo en el cual no superó las 25 unidades, en contraste con lo visto en el Clausura 2025, cuando con 37 puntos tuvo el mejor registro de su historia.