¿No jugará en el Azteca? Atlante confirma que se va a Toluca

Atlante se prepara para su regreso a la Primera División, pero no será solo en la Liga MX, sino también en categorías juveniles y en la Liga MX Femenil. En este contexto, el Estadio Universitario Alberto 'Chivo' Córdova será la sede del conjunto blaugrana, al menos en lo que se refiere a la categoría femenina.

En entrevista con TVC Deportes, Emilio Escalante, presidente de los Potros de Hierro, confirmó que el estadio de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) recibirá al conjunto femenil de Atlante a partir de la próxima temporada. "La sede va a ser en la UAEM, en el estadio de la UAEM. No vamos a jugar en el Azteca", declaró.

Destacó que tuvieron una buena relación con la institución mexiquense, razón por la cual decidieron mandar al equipo de mujeres a dicha sede. "Tuvimos ahí una buena relación y una buena sinergia con ellos, querían que el Atlante fuera para allá en femeniles y yo creo que es bueno", añadió.

Jugadoras de Mazatlán llegarán a Atlante

En febrero de este año, el conjunto blaugrana hizo una convocatoria para participar en las visorías para conformar el equipo femenil. En aquella ocasión las visorías se programaron para el 4 y 5 de marzo, además que se puso como requisito "haber estado registrada en la Liga MX Femenil o en la Sub-19 de la liga". Sin embargo, Escalante Mendéz añadió que también recibirán a varias jugadoras de Mazatlán.

Panorámica del Estadio Universitario Alberto 'Chivo' Córdova | MEXSPORT

"La femenil, la profesional y la diecinueve (categoría) y muchas jugadoras que estaban en Mazatlán van a venir con nosotros, más otras visorías que ya hemos hecho y hemos detectado para que se incorporen al club", declaró Emilio Escalante. Sin embargo, no aclaró si sumarán a Nicolás Morales, director técnico del conjunto sinaloense en el pasado Clausura 2026 en la Liga MX Femenil.

De la mano de Morales González, las Cañoneras finalizaron en el puesto 12 en el pasado semestre y se quedaron a tres puntos del mejor registro de su historia. El Guardianes 2020, su primer torneo tras la mudanza de Monarcas Morelia, fue el mejor certamen de Mazatlán, que finalizó en el décimo lugar con 21 puntos, producto de seis victorias, tres empates y ocho derrotas.

Otro cambio de franquicia en la Liga MX Femenil

La llegada de Atlante supone otro cambio de franquicia en la categoría femenina. Hasta ahora, solo Atlético San Luis se sumó a la Liga MX Femenil vía deportiva, como consecuencia del ascenso del conjunto varonil en el 2019.

Jugadoras de Mazatlán en su último partido en El Encanto en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

En el Guardianes 2020, después de la pandemia de Covid-19, se dio la mudanza de Morelia a Mazatlán y con ello también se trasladó el equipo femenino. Un torneo antes desapareció Veracruz por la desafiliación del conjunto varonil, mientras que en el Apertura 2019, con la adquisición por parte de FC Juárez de Lobos BUAP, se dio el debut en la Liga MX Femenil de las Bravas.

Con cada cambio de franquicia o mudanza se ha dado la salida en masa de jugadoras, pues fueron pocas las que pudieron hacer el cambio de residencia para seguir en la categoría. Algunos casos destacados son Cassandra Montero, que se "salvó" de la desaparición de Veracruz y actualmente juega con Chivas, o Dalia Molina, que superó la mudanza de Morelia y ahora milita en Gallos Femenil. Habrá que esperar a ver qué pasa con la llegada de Atlante.