"Les guste o no les guste": Atlante celebra su regreso a Primera División en la Liga MX

¡Está de regreso! Lo que era un cambio "cantado" finalmente se oficializó este jueves y Atlante volverá a la Liga MX a partir del próximo Apertura 2026. Los Potros de Hierro tomarán el lugar de Mazatlán, que se marchará de la Primera División después de seis años.

Desde principios de año se supo que el equipo de Emilio Escalante, que tiene el control del club desde 2020, había iniciado el proceso de compra-venta. Finalmente, este jueves tras la Asamblea Ordinaria de Clubes se concretó la operación.

Jugadores de Atlante celebran en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión | IMAGO 7

"La asamblea dio la bienvenida al dueño del Club Atlante, Emilio Escalante, quien agradeció la confianza. Asimismo, despidió con afecto y reconocimiento al representante de Mazatlán FC, Gustavo Guzmán, por sus aportaciones al futbol", anunció la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Atlante celebra su regreso a la Liga MX

Por su parte, los Potros también confirmaron la noticia por medio de sus redes sociales, en las cuales destacaron que desde la llegada de Escalante Méndez el objetivo siempre fue volver a Primera División. Aunque la desaparición del ascenso y descenso lo dificultó, ahora lo concretaron mediante la compra del "lugar" de Mazatlán.

"Tras un acuerdo con Grupo Salinas, nuestro club adquirió el certificado de afiliación que pertenecía al Mazatlán FC para poder participar en el máximo circuito a partir del torneo de Apertura 2026", se lee en el comunicado, el cual destaca el buen paso que tuvo Atlante en la Liga de Expansión, en la cual logró tres títulos (Apertura 2021, Apertura 2022 y Clausura 2024) y un subcampeonato.

"Gracias al gran esfuerzo realizado dentro y fuera de la cancha, una institución histórica, protagonista de grandes capítulos en nuestro balompié y símbolo de pasión popular, regresa al lugar que por historia, tradición y jerarquía le corresponde", añade el texto.

Afición de Atlante en el Clausura 2014 de la Liga MX | IMAGO 7

Por último, los Potros de Hierro prometieron "afrontar este nuevo capítulo con ambición y responsabilidad", con la firme intención de ser un equipo competitivo. "Volvemos a Primera División con la firme intención de ser protagonistas, competir al más alto nivel y escribir nuevas páginas de gloria para nuestra historia".

"Queremos hacer un especial reconocimiento a nuestra afición que jamás abandonó al equipo y nos acompañó con orgullo durante estos 12 años en la división de ascenso. Su lealtad fue motor, inspiración y fuerza en cada paso del camino.¡Les prometimos volver y aquí ya estamos! ¡LES GUSTE O NO LES GUSTE, EL ATLANTE ESTÁ DE REGRESO EN LIGA MX!", finaliza el comunicado.

¿Desde cuándo no juega Atlante en la Primera División?

Fue al final del Clausura 2014 que Atlante perdió la categoría luego de finalizar último lugar en la tabla de cocientes de la Temporada 2013-14. La derrota 5-2 como visitantes ante Jaguares de Chiapas el 26 de abril de 2014 fue su último juego en Primera División; mientras que su último juego en casa -en ese entonces en Cancún- fue el 20 de abril, una derrota 1-2 contra Xolos de Tijuana.