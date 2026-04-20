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Futbol

Atlante sí analiza al Piojo Herrera como técnico en la Liga MX

Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 13:31 - 20 abril 2026
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Los Potros buscan un nuevo entrenador de cara a su regreso al máximo circuito la próxima temporada

El retorno del Atlante a Liga MX está por oficializarse y la directiva azulgrana, encabezada por Emilio Escalante, prepara los cambios para estar a la altura. Uno de los principales es el de director técnico, que está en análisis.

Piojo Herrera ‘minimiza’ presión | IMAGO7

Un gran rumor que se desató la semana pasada es el posible retorno de Miguel Herrera como estratega azulgrana, con los que debutó y tuvo dos etapas, y hoy está de regreso en los micrófonos con TUDN tras su corto paso con Costa Rica.

“Estamos viendo diferentes perfiles”, explicó Escalante a RÉCORD, “uno de estos es él (Herrera), pero todavía estamos viendo”, y añadió que “será en estas próximas semanas que definiremos”.
Miguel Herrera y Emilio Escalante | IMAGO7

PIOJO HERRERA VISITA INSTALACIONES

El Piojo acudió en semanas pasadas a las instalaciones del Atlante en el Ajusco para grabar promocionales para el Equipo del Pueblo en sus 110 años de vida, lo que desató las especulaciones.

Actualmente el timonel es Ricardo Carvajal, quien apenas logró clasificar a Liguilla de Expansión gracias a combinación de resultados y enfrentará los Cuartos de Final ante el superlíder Tepatitlán

Piojo Herrera no está completamente satisfecho con la actualidad del Tri | MexSport
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