¿Cuánto cuesta ir un solo día al Flow Fest 2026? Estos son los precios oficiales

Coca Cola Flow Fest 2026 reveló los precios oficiales de los boletos por día para la próxima edición del festival de música urbana, que se llevará a cabo el 28 y 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

A través de sus canales oficiales, el festival dio a conocer las tarifas para las modalidades General, Comfort Pass presentado por Banamex y Banamex Plus, las cuales estarán disponibles en distintas fases de venta.

¿Cuánto cuestan los boletos por día para el Flow Fest 2026?

De acuerdo con la información difundida por el festival, los precios individuales son los siguientes: General Fase 1: $1,650 pesos

Fase 2: $1,950 pesos

Fase 3: $2,250 pesos Comfort Pass presentado por Banamex Fase 1: $2,600 pesos

Fase 2: $2,980 pesos

Fase 3: $3,380 pesos Banamex Plus Fase 1: $3,650 pesos

Fase 2: $4,180 pesos

Fase 3: $4,750 pesos Los precios publicados no incluyen cargos por servicio, por lo que el costo final puede variar al momento de la compra. Además, los organizadores señalaron que podrían anunciarse más fases conforme avance la venta de boletos.

Precios por día del Flow Fest 2026. / @cocacola_flow

¿Y los abonos?

Además de los boletos individuales, el festival puso a la venta abonos con acceso para los dos días del evento. Los precios varían según la fase de venta y el tipo de experiencia elegida. General Fase 1: $2,480 pesos

Fase 2: $2,880 pesos

Fase 3: $3,250 pesos Comfort Pass presentado por Banamex Fase 1: $3,290 pesos

Fase 2: $3,790 pesos

Fase 3: $4,240 pesos Banamex Plus Fase 1: $4,980 pesos

Fase 2: $5,650 pesos

Fase 3: $6,450 pesos

Precios de los abonos para el Flow Fest 2026. / @cocacola_flow

¿Qué artistas estarán en el Coca-Cola Flow Fest 2026?

El Coca-Cola Flow Fest 2026 reunirá a algunas de las figuras más importantes del reguetón, trap y música urbana latina. El cartel está dividido entre las presentaciones del sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Entre los artistas más destacados del sábado se encuentran Anuel AA, Tito Double P, Chencho Corleone, Manuel Turizo, Ñengo Flow, Zion & Lennox, Kevin Roldán, Tokischa, Noriel y Clarent.

Para el domingo, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de Grupo Frontera, Ozuna, Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Farruko, Tito El Bambino, Dei V, FloyyMenor, Yan Block y J Álvarez.

Además, el festival contará con invitados especiales como Justin Quiles y Lennox, quienes presentarán su espectáculo "Supremacía", así como diversas propuestas emergentes de la escena urbana latinoamericana.