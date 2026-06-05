¿Cuánto cuesta ir un solo día al Flow Fest 2026? Estos son los precios oficiales
Coca Cola Flow Fest 2026 reveló los precios oficiales de los boletos por día para la próxima edición del festival de música urbana, que se llevará a cabo el 28 y 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
A través de sus canales oficiales, el festival dio a conocer las tarifas para las modalidades General, Comfort Pass presentado por Banamex y Banamex Plus, las cuales estarán disponibles en distintas fases de venta.
¿Cuánto cuestan los boletos por día para el Flow Fest 2026?
De acuerdo con la información difundida por el festival, los precios individuales son los siguientes:
General
Fase 1: $1,650 pesos
Fase 2: $1,950 pesos
Fase 3: $2,250 pesos
Comfort Pass presentado por Banamex
Fase 1: $2,600 pesos
Fase 2: $2,980 pesos
Fase 3: $3,380 pesos
Banamex Plus
Fase 1: $3,650 pesos
Fase 2: $4,180 pesos
Fase 3: $4,750 pesos
Los precios publicados no incluyen cargos por servicio, por lo que el costo final puede variar al momento de la compra. Además, los organizadores señalaron que podrían anunciarse más fases conforme avance la venta de boletos.
¿Y los abonos?
Además de los boletos individuales, el festival puso a la venta abonos con acceso para los dos días del evento. Los precios varían según la fase de venta y el tipo de experiencia elegida.
General
Fase 1: $2,480 pesos
Fase 2: $2,880 pesos
Fase 3: $3,250 pesos
Comfort Pass presentado por Banamex
Fase 1: $3,290 pesos
Fase 2: $3,790 pesos
Fase 3: $4,240 pesos
Banamex Plus
Fase 1: $4,980 pesos
Fase 2: $5,650 pesos
Fase 3: $6,450 pesos
¿Qué artistas estarán en el Coca-Cola Flow Fest 2026?
El Coca-Cola Flow Fest 2026 reunirá a algunas de las figuras más importantes del reguetón, trap y música urbana latina. El cartel está dividido entre las presentaciones del sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Entre los artistas más destacados del sábado se encuentran Anuel AA, Tito Double P, Chencho Corleone, Manuel Turizo, Ñengo Flow, Zion & Lennox, Kevin Roldán, Tokischa, Noriel y Clarent.
Para el domingo, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de Grupo Frontera, Ozuna, Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Farruko, Tito El Bambino, Dei V, FloyyMenor, Yan Block y J Álvarez.
Además, el festival contará con invitados especiales como Justin Quiles y Lennox, quienes presentarán su espectáculo "Supremacía", así como diversas propuestas emergentes de la escena urbana latinoamericana.
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