Miguel Herrera regresa a dirigir al ‘Tri’

Miguel 'Piojo' Herrera regresa a la Selección Nacional. De acuerdo a información que Récord pudo recabar en las últimas horas el estratega mexicano dirigirá al Tri de Leyendas que jugará este 19 de abril en el Estadio Banorte.

Miguel Herrera, Santiago Baños y Diego Ramírez con la Selección Mexicana en 2015 | IMAGO7

Fuentes cercanas al entrenador confirmaron a Récord que el estratega volverá como técnico del Tri, mientras que por el conjunto de leyendas de Brasil su estratega será Jairzinho.

De acuerdo a gente que sabe del evento los jugadores brasileños confirmados para el juego serán el astro brasileño, Ronaldinho, Marcelo, Kaká, Edmilson, Adriano, Juninho Paulista, Julio César, Djalminha entre otras estrellas que pisaran la renovada cancha del inmueble hustórico de México.

Guillermo Ochoa y Miguel Herrera en la Copa Oro de 2025 | MEXSPORT

Apenas anoche se dio a conocer la lista de jugadores mexicanos

En la misma se encuentran Oswaldo Sánchez, Jesús "Chuy" Corona, Miguel Layún, Ricardo Osorio, Rafael Márquez, Carlos Salcido, Javier "Maza" Rodríguez, Gerardo Torrado, Andrés Guardado, Pável Pardo, Braulio Luna, Ramón Morales, Adolfo "Bofo" Bautista, Oribe Peralta, Antonio Naelson "Sinha", Jared Borgetti, Francisco Palencia, Cuauhtémoc Blanco y Luis Roberto Alves "Zague".

De acuerdo a información recabada por este medio todavía hay localidades para el juego, pero dado la expectativa que ha generado se están a ablando los boletos del tercer juego que recibirá el Azteca después de su reinauguración.

Las leyendas ya tienen su lugar. ¿Y tú? 🇲🇽⚽🇧🇷



El 19 de abril, México y Brasil se vuelven a ver las caras en el @EstadioBanorte. Una noche que no se va a repetir. Asegura tu boleto en @Fankisports.



📅 19 de abril

🏟️ @EstadioBanorte

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Este juego será una oportunidad para que la afición vuelva a ver a grandes ídolos del futbol y, al mismo tiempo, conozca y disfrute el Estadio Banorte en su nueva etapa

Los boletos se venden a través de fanki.com.mx, con precios desde $600 pesos un boleto accesible para que acudan las familias.

Distintas zonas del estadio ya están agotadas. El juego de Leyendas entre Brasil y México es imperdible ya que será uno de los eventos futbolísticos más atractivos rumbo al Mundial 2026.