Presentarán documental de Carlos Salcido en la Feria Internacional de Cine de Guadalajara

En la edición 41 de la Feria Internacional de Cine de Guadalajara será presentado el documental "Destino de Guerrero. La historia de Carlos Salcido", filme basado en la historia del ex futbolista de Chivas y de la Selección Mexicana.

El documental explora la vida de Carlos Salcido, siguiendo su recorrido desde un entorno sencillo en Jalisco hasta alcanzar reconocimiento en el escenario global del fútbol. Más que una historia de éxito temprano, la obra se centra en la perseverancia de alguien que logró abrirse paso contra todo pronóstico, utilizando los desafíos como fuerza para redefinir su destino.

Gonzalo Lamela, director del filme reconoció que la historia del futbolista del Guadalajara va más allá de la cancha. “Desde el inicio supe que esta no era solo una historia de fútbol, sino la de un hombre que aprendió a resistir antes que a soñar".

Carlos Salcido en un homenaje previo al partido de Chivas en el Clausura 2023 | IMAGO 7

"Carlos no responde al molde del héroe tradicional: su grandeza está en la disciplina, en la constancia y en esa capacidad de levantarse una y otra vez. Esta película busca justamente eso, mirar más allá de la cancha y entender de dónde viene esa fuerza que lo define”, señaló.

El filme tendrá testimonios de figuras que fueron determinantes en su carrea como Matías Almeyda, Ronald Koeman, Benjamín Galindo, Rafa Márquez y el periodista David Faitelson, además de mostrar el carácter y la disciplina que lo posicionaron como uno de los defensores en la historia del futbol mexicano.

El documental es producido por Miguel Ángel Mendoza, junto a Gonzalo Lamela, Tadeo Rodríguez, Paul Steed y Álvaro Recoba, el documental es una producción original de ECOCINEMA.

Carlos Salcido, en conferencia de prensa previa a la ceremonia de investidura del Salón de la Fama en 2024 | IMAGO 7

“Lo que nos interesaba no era sólo contar la carrera de un futbolista, sino entender el origen de su fuerza. Carlos Salcido representa una generación que tuvo que abrirse camino sin garantías, y ahí es donde la historia adquiere un valor universal. Este documental habla de resiliencia, de identidad y de cómo el talento, cuando se encuentra con la disciplina, puede cambiar un destino”, concluyó, Miguel Ángel Mendoza.

La función se llevará a cabo el jueves 23 de abril en la Cineteca FICG (Pantalla Bicentenario) a las 20.00hrs, con entrada gratuita para el público.