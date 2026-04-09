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Empelotados

"El pibe que ataja el tiempo": Emiliano 'Dibu' Martínez tendrá película animada en Netflix

Emiliano 'Dibu' Martínez en celebración en la Copa del Mundo Qatar 2022 | MEXSPORT
Emiliano 'Dibu' Martínez en celebración en la Copa del Mundo Qatar 2022 | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 16:26 - 09 abril 2026
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El portero, figura de la Selección Argentina, verá su vida contada a través de la pantalla de la plataforma de streaming

La coronación de la Selección de Argentina en la Copa Mundial Qatar 2022 no podría contarse sin la participación de Emiliano 'Dibu' Martínez. Sin pensar en su actitud que no resulta del agrado de muchos, el guardameta atajó dos penales en Cuartos de Final contra Países Bajos y uno más en la Final ante Francia, partido en el cual se llegó a la tanda gracias a su atajada en el mano a mano contra Randal Kolo Muani.

Por ello, se ha consolidado como ídolo de la Albiceleste y ahora llegará a la pantalla a través de Netflix. La plataforma, durante el evento 'Hecho en Argentina', presentó sus próximos lanzamientos para 2026 y 2027, entre los cuales destacó el estreno de una película animada que seguirá los pasos del actual portero de Aston Villa, desde sus primeros pasos hasta su consolidación como figura.

Lionel Messi y Emiliano 'Dibu' Martínez en la Copa América 2024 | MEXSPORT
Lionel Messi y Emiliano 'Dibu' Martínez en la Copa América 2024 | MEXSPORT

¿Cómo será la película de 'Dibu' Martínez' en Netflix?

La producción, titulada "Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo", explorará la vida del guardameta marplatense, desde sus primeros pasos en el fútbol hasta convertirse en una figura clave del equipo albiceleste y del Aston Villa en la Premier League. Gustavo Cova será el director de la película, cuyo guion estará a cargo de Hernánd Casciari, autor del cuento en el cual se basó la película documental 'Muchachos', que sigue a Argentina en Qatar 2022.

La propuesta narrativa buscará ir más allá de lo deportivo, presentando a un niño que descubre su habilidad para detener el tiempo mientras dialoga con un balón que le plantea los desafíos futuros. Uno de los atractivos principales del proyecto es la participación del célebre ilustrador argentino Ricardo Siri, más conocido como Liniers, quien estará a cargo de las animaciones.

La producción combinará estos dibujos con material de archivo inédito y entrevistas a familiares, amigos y compañeros de equipo, ofreciendo una visión íntima de la carrera del arquero. Sergio Ferraro y Alejandro Greco estarán a cargo, con Andrés Emilio como showrunner y la productora Pegsa detrás del proyecto, consolidándose como una de las grandes apuestas de contenido argentino de Netflix.

Emiliano 'Dibu' Martínez en celebración en la Copa América 2024 | MEXSPORT
Emiliano 'Dibu' Martínez en celebración en la Copa América 2024 | MEXSPORT

Así reaccionó la afición al anuncio de la película del 'Dibu'

En la presentación, la plataforma de streaming compartió una primera imagen promocional que muestra a Martínez con su característico uniforme verde de la selección, junto a su versión animada luciendo el número 23. "Esta noticia se grita como una atajada", comunicó Netflix en sus redes sociales, y describió la película como una fusión de testimonios y animación para contar la historia del "pibe que soñaba con el arco y terminó convirtiéndose en uno de los máximos héroes de la selección argentina".

A pesar de que la película aún no tiene fecha de estreno confirmada pero se espera para este año mundialista. El anuncio generó una reacción inmediata y entusiasta entre los aficionados al fútbol, quienes celebraron la noticia con comentarios como "el mejor arquero del mundo" y "mi arquero, mi 23, mi héroe, mi orgullo", por lo que las expectativas son altas.

Emiliano 'Dibu' Martínez con su Guante de Oro en Qatar 2022 | MEXSPORT
Emiliano 'Dibu' Martínez con su Guante de Oro en Qatar 2022 | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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