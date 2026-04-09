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Futbol

Host City de Guadalajara revela si peligró sede para el Mundial por los recientes hechos violentos

Las tierras tapatías se preparan para convertirse en la mejor experiencia para los locales y aficionados para el Mundial 2026
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:42 - 09 abril 2026
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Juan José Frangie reveló para RÉCORD que Guadalajara se mantiene firme: refuerza seguridad, recibe respaldo de FIFA y apunta a ser la mejor sede del Mundial 2026

La sede de Guadalajara para la Copa Mundial de la FIFA 2026 no está en riesgo, pese a los recientes hechos de violencia que generaron preocupación en la Perla Tapatía.

Así lo dejó claro en INFILTRADOS Juan José Frangie, coordinador del comité organizador Guadalajara 2026, quien aseguró que la ciudad mantiene firme su lugar como una de las anfitrionas del torneo.

Juan José Frangie, coordinador del comité organizador Guadalajara 2026 l IMAGO 7

Refuerzan seguridad tras hechos recientes

Frangie reconoció el contexto actual, pero enfatizó que ya existe una estrategia sólida para garantizar la seguridad durante el Mundial, incluyendo la presencia de la Guardia Nacional.

El objetivo es brindar tranquilidad tanto a aficionados como a delegaciones, reforzando la vigilancia en puntos clave de la ciudad.

Más de 9 mil elementos de seguridad participaron en el operativo de vigilancia./ Georgina Sánchez

FIFA mostró preocupación, pero mantiene respaldo

El coordinador también reveló que la FIFA externó inquietud tras los acontecimientos recientes.

La preocupación de la FIFA era que los eventos de ese día se empezaran a repetir, por mes o mes y medio
Juan José Frangie, coordinador del comité organizador Guadalajara 2026 en evento FIFA l IMAGO 7

Sin embargo, dejó claro que el organismo rector del futbol mundial mantiene su respaldo al proyecto:

Ellos dijeron: ‘Tienen todo el apoyo de nosotros… tenemos que estar en comunicación
Juan José Frangie, coordinador del comité organizador Guadalajara 2026 en un evento de FIFA l IMAGO 7

Guadalajara quiere ser la mejor sede del Mundial

Lejos de afectar su organización, estos hechos han impulsado a Guadalajara a reforzar su preparación con el objetivo de convertirse en la mejor sede del torneo.

La ciudad apuesta no solo por la seguridad, sino también por una experiencia completa para los aficionados, con infraestructura, conectividad, oferta turística, bares, hoteles, restaurantes y su patrimonio cultural.

Además, contará con espacios como el Fan Fest gratuito durante toda la competencia, buscando consolidarse como una de las sedes más vibrantes del Mundial 2026.

ROTA GUADALAJARA SEDE MUNDIAL | IMAGO7
ROTA GUADALAJARA SEDE MUNDIAL | IMAGO7
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