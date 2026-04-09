Host City de Guadalajara revela si peligró sede para el Mundial por los recientes hechos violentos
La sede de Guadalajara para la Copa Mundial de la FIFA 2026 no está en riesgo, pese a los recientes hechos de violencia que generaron preocupación en la Perla Tapatía.
Así lo dejó claro en INFILTRADOS Juan José Frangie, coordinador del comité organizador Guadalajara 2026, quien aseguró que la ciudad mantiene firme su lugar como una de las anfitrionas del torneo.
Refuerzan seguridad tras hechos recientes
Frangie reconoció el contexto actual, pero enfatizó que ya existe una estrategia sólida para garantizar la seguridad durante el Mundial, incluyendo la presencia de la Guardia Nacional.
El objetivo es brindar tranquilidad tanto a aficionados como a delegaciones, reforzando la vigilancia en puntos clave de la ciudad.
FIFA mostró preocupación, pero mantiene respaldo
El coordinador también reveló que la FIFA externó inquietud tras los acontecimientos recientes.
La preocupación de la FIFA era que los eventos de ese día se empezaran a repetir, por mes o mes y medio
Sin embargo, dejó claro que el organismo rector del futbol mundial mantiene su respaldo al proyecto:
Ellos dijeron: ‘Tienen todo el apoyo de nosotros… tenemos que estar en comunicación
Guadalajara quiere ser la mejor sede del Mundial
Lejos de afectar su organización, estos hechos han impulsado a Guadalajara a reforzar su preparación con el objetivo de convertirse en la mejor sede del torneo.
La ciudad apuesta no solo por la seguridad, sino también por una experiencia completa para los aficionados, con infraestructura, conectividad, oferta turística, bares, hoteles, restaurantes y su patrimonio cultural.
Además, contará con espacios como el Fan Fest gratuito durante toda la competencia, buscando consolidarse como una de las sedes más vibrantes del Mundial 2026.
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