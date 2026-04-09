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Futbol

Juan José Frangie confirma que el Fan Fest de Guadalajara será gratuito y abierto todos los días del Mundial 2026

Estadio Guadalajara previo al partido entre Nueva Caledonia y Jamaica en el Repechaje del Mundial 2026 | MEXSPORT
Estadio Guadalajara previo al partido entre Nueva Caledonia y Jamaica en el Repechaje del Mundial 2026 | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:23 - 09 abril 2026
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El Coordinador del Comité Organizador de Guadalajara tuvo una visita muy especial en INFILTRADOS, para contarnos acerca de cómo será la experiencia mundialista en tierras tapatías y todos sus aficionados

La ciudad de Guadalajara se prepara para vivir una auténtica fiesta mundialista, luego de que se confirmara que su Fan Fest será completamente gratuito y estará abierto durante todos los 39 días del torneo.

Así lo dio a conocer Juan José Frangie, coordinador del comité organizador Guadalajara 2026, en entrevista para RÉCORD dentro del programa. INFILTRADOS.

Juan José Frangie hablando con Jorge Vergara, papá l MEXSPORT

Acceso libre para vivir el Mundial al máximo

Guadalajara tendrá un total de 60 a 70 personas diarias en los Fan Fest, siendo uno de los principales puntos de reunión para los aficionados que disfrutan del deporte del futbol, quienes podrán disfrutar de los partidos, actividades, ambiente mundialista sin costo alguno y además de contar con la venta de alcohol, a diferencia de la CDMX.

'Fan Fest' celebrado en Sudáfrica 2010 | AP

La intención es que tanto locales como visitantes vivan la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un espacio incluyente y lleno de actividades, además de contar con toda la experiencia cultural que conlleva. Guadalajara tiene uno de los mejores hoteles, bares y antros para que los aficionados puedan vivir la experiencia mundialista al estilo tapatío.

Además de los Fan Fest, habrá "Public Viewing" en los municipios. En Zapopan, enfrente de la basílica, habrá un espacio donde cabrán alrededor de 8 mil personas y se podrá disfrutar de todo lo que Zapopan ofrece.

Juan José Frangie hablando con jugadores de Chivas l MEXSPORT

Guadalajara se alista para una fiesta global

Con esta iniciativa, Guadalajara busca consolidarse como una de las sedes más vibrantes del Mundial 2026, apostando por una experiencia accesible y masiva para todos los aficionados. El coordinador habló sobre toda la preparación alrededor del evento, donde contarán con mucha seguridad, teniendo presencia de la Guardia Nacional (para acabar con las preocupaciones por los eventos que acaban de suceder).

El proyecto del Fan Fest forma parte de la estrategia para convertir a la ciudad de Jalisco en un punto clave durante la justa mundialista para tener acceso a todas las demás sedes mundialistas, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Guadalajara, Monterrey y CDMX recibirán partido del Mundial/AP
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