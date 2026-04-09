Alexis Vega sobre su regreso de la lesión con el Mundial en puerta: “Quiero ayudar a la Selección”

Alexis Vega sufrió muchos problemas con su rodilla, situación que lo marginó de la actividad con Toluca por varios meses. Apenas en marzo, el atacante regresó a las canchas, luego de una limpieza en la zona afectada.

¿Qué dijo Alexis Vega sobre su regreso a las canchas?

Su estado físico preocupó en la Selección Mexicana, pues con la Copa del Mundo 2026 en puerta, su recuperación fue una de las prioridades para contar con su calidad en un torneo de esa magnitud. El atacante de los Diablos reveló que no estaba en sus planes hacerse una limpieza, sin embargo, sus molestias no lo dejaron contra opción.

“Yo no tenía pensado en hacerme la limpieza. Llevo prácticamente un año y medio jugando con la rodilla así. No tenía nada de dolor hasta que un día en el entrenamiento sentí un pinchazo en el cual ya no me dejó extender la rodilla. Era una señal que me tenía que hacer la limpieza. Creo que Dios pone las cosas en su lugar. Me mandó esta prueba a tiempo. Le agradezco mucho porque he tenido tiempo para recuperarme”, dijo Vega

Alexis Vega, jugador de Toluca, en el partido ante Atlas del Clausura 2026 | IMAGO7

Alexis Vega también aprovechó para lanzar un mensaje a las personas preocupadas por su situación con la rodilla, de la cual asegura que ya está bien y que espera que todo continúe de esa forma para ayudar a la Selección Mexicana en el Mundial.

“Por ahí muchos están pendientes y les entretiene mucho lo de mi rodilla. Ya sabemos que es una rodilla tocada, una rodilla con la que he jugado así bastante tiempo. Ahora me encuentro bastante bien. Para los que estén preocupados, les digo que estoy bastante bien. Tengo el Mundial muy cerca, pero estoy pensando primero en agarrar ritmo con mi equipo para poder ayudar a la selección también”, agregó Alexis Vega.

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana, junto a Alexis Vega | IMAGO7

El proceso de recuperación fue exhaustivo para poder regresar a las canchas; el propio futbolista explicó en qué consistió, pero su objetivo actual e inmediato es retomar su ritmo de juego.

"La verdad que me siento bastante bien. Hice una rehabilitación impresionante. Me cuidé en todos los sentidos. Estuve trabajando dobles o triples sesiones en un día y ahora me siento bastante bien. La rodilla y el desgarro que tuve ya es pasado. Ahora estoy tratando de agarrar mi ritmo de juego y poder ayudar a mis compañeros para que reciban lo que han esperado de mí siempre”, comentó el futbolista mexicano.

Vega y su regreso a la Selección Mexicana

Por último, Vega habló sobre su última convocatoria con la Selección Mexicana y lo que Javier Aguirre le dijo en ese llamado, pues el entrenador del Tri quería observar cómo había regresado de la lesión.

"Me dijo que cómo estaba, que me iba a llamar a la selección y que probablemente no tendría la oportunidad de jugar, pero quería verme en los entrenamientos para evaluar cómo había regresado de la lesión. En los entrenamientos con la selección siempre trato de trabajar al máximo, no me guardo nada, quiero que me vean muy bien y estoy muy contento de haber regresado.

"Falta poco tiempo para el Mundial; tengo que ganarme un lugar en la convocatoria con mi club y, si soy convocado en mayo para los partidos antes del Mundial, demostrar que puedo estar en la lista final”, finalizó Vega.