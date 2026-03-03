Guadalajara vive la antesala del Mundial con histórica exposición de pósters

A tan solo 100 días del arranque de la justa mundialista, la Glorieta de la Minerva se convirtió en escenario de la inauguración de una exposición de Pósters Mundialistas que hace un recorrido por la historia del torneo, desde Copa del Mundo de la FIFA Uruguay 1930 hasta la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La muestra reúne los carteles oficiales de cada Copa del Mundo, permitiendo a los asistentes apreciar la transformación gráfica, cultural y deportiva del torneo más importante del futbol internacional a lo largo de casi un siglo.

Guadalajara presenta su póster oficial para el Mundial 2026 | IMAGO7

Durante el acto inaugural estuvieron presentes Olimpia Cabral, Host City Manager del Mundial 2026, así como los ex seleccionados nacionales Fernando Quirarte y Pavel Pardo, quienes compartieron su entusiasmo por la cercanía del evento.

Guadalajara será una de las sedes del Mundial 2026 l RRSS

Olimpia Cabral reconoció el esfuerzo que se ha realizado para que Guadalajara esté lista para recibir a miles de visitantes.

“Quiero reconocer que detrás de este gran evento hay muchas personas que, desde hace años y especialmente en los últimos dos, han trabajado día a día para que cada partido se celebre con excelencia y organización impecable. El estadio está listo. La ciudad está lista. Y este comité seguirá trabajando hombro con hombro para que cada visitante viva una experiencia inolvidable”, señaló.

Pabellón El Alma del Mundial abre sus puertas en Guadalajara de cara a la justa en 2026 | ESPECIAL

¿Qué dijo Fernando Quirarte?

Por su parte, Fernando Quirarte destacó el orgullo que representa para la ciudad ser sede mundialista y la oportunidad de mostrar al mundo la identidad mexicana.

“Deseamos, como mexicanos y como tapatíos, que este Mundial marque un camino extraordinario para nuestro país. Estamos listos para recibir con los brazos abiertos a quienes nos visiten desde otras naciones, para mostrarles quiénes somos: nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, nuestro tequila y, sobre todo, la calidez de nuestra gente. Estoy convencido de que nadie que venga se arrepentirá de vivir esta experiencia. Un Mundial no se explica, se vive”, expresó.

¿Qué dijo Pavel Pardo?

Finalmente, Pavel Pardo manifestó su confianza en la Selección Mexicana y resaltó la importancia del apoyo de la afición.