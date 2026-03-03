Verificación de edad requerida
Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo a 100 días del Mundial 2026
Justo a 100 días del inicio del Mundial 2026 de la FIFA, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional la visita de la Copa del Mundo durante su conferencia mañanera.
El trofeo fue entregado en sus manos por el exfutbolista brasileño y campeón del mundo en 1994, José Roberto Gama de Oliveira, mejor conocido como Bebeto.
La Copa del Mundo llega a Palacio Nacional
Al final de la conferencia del pueblo y como parte de los eventos previos al arranque de la Copa del Mundo —que comenzará el próximo 11 de junio, cuando la Selección Mexicana enfrente a Sudáfrica en el Estadio Azteca—, el anhelado trofeo hizo escala en la Ciudad de México como parte del Trophy Tour organizado por el patrocinador principal del torneo.
Es tan significativo que hoy el trofeo llegue desde Guadalajara después de haber cumplido un hito muy importante: mostrar al mundo un México fuerte y orgulloso de su identidad.
“A través de la gira del trofeo, la más grande que hemos hecho en México, estamos recorriendo 10 ciudades con una experiencia gratuita que permitirá a miles de personas acercarse al trofeo que representa los sueños del fútbol mundial, pero también los sueños de todas las niñas y niños que practican este hermoso deporte”, comentó Louis Balat, presidente de Coca-Cola México.
“¿Yo sí la puedo tocar?”
Tras el mensaje, la presidenta tomó el trofeo y posó para la fotografía oficial.
“¿Yo sí la puedo tocar?”, preguntó entre risas, en referencia a Bebeto, quien como campeón del mundo con la Selección de Brasil en Estados Unidos 1994, tiene derecho a tocar y besar el trofeo dorado.
Después de retirar la cortina que lo cubría y sacarlo de la vitrina, Bebeto colocó la Copa del Mundo en manos de Sheinbaum, quien la levantó como lo han hecho los futbolistas campeones a lo largo de la historia.
¿Quién puede tocar la Copa del Mundo?
De acuerdo con los estatutos de la FIFA, el trofeo solo puede ser tocado por:
Futbolistas y miembros del cuerpo técnico campeones del mundo.
Directivos del organismo.
Jefes de Estado de países finalistas o anfitriones.
En este caso, Claudia Sheinbaum pudo sostener la Copa por ser presidenta de México, país anfitrión del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá.
