Contra

Concierto de Harry Styles en Netflix: fecha y hora para verlo en México

El especial estará disponible en México desde las 13:00 horas (tiempo del centro)./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:18 - 03 marzo 2026
Los fans de Harry Styles ya cuentan los días para revivir una noche llena de música y energía desde su casa

Los fans de Harry Styles ya cuentan los días para revivir una noche llena de música y energía desde su casa. Netflix confirmó oficialmente que transmitirá el concierto especial Harry Styles: One Night in Manchester, que capturará el estreno en vivo del nuevo álbum del cantante británico y llegará a la plataforma con fecha y hora concretas para México.

Este especial se basa en una presentación grabada en el Co-op Live Arena de Manchester, Inglaterra, donde Harry interpretó los temas completos de su cuarto álbum de estudio titulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

El concierto fue grabado en el Co-op Live Arena de Manchester, Inglaterra./ AP

La noticia emocionó a los seguidores del artista, que no solo están atentos a su gira mundial Together, Together, sino también a este estreno exclusivo en streaming que permitirá revivir el show sin salir de casa.

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver en México el concierto de Harry Styles en Netflix?

Netflix anunció que Harry Styles: One Night in Manchester estará disponible a partir del domingo 8 de marzo de 2026. Para los espectadores en México, el especial podrá verse desde la tarde del domingo, cuando llegue al catálogo global del servicio.

Según la información oficial, el concierto se estrenará en Netflix a las 15:00 horas (hora del este de EE. UU.), lo que equivale aproximadamente a las 13:00 horas en México (hora del centro).

Este horario permitirá que los fanáticos mexicanos —desde la Ciudad de México y otros estados— puedan disfrutar del show en un momento cómodo del día, ya que la transmisión quedará disponible bajo demanda desde ese momento para volver a verlo cuando deseen.

¿Qué contiene el especial de Harry Styles en Netflix?

El concierto especial presenta la actuación completa del nuevo álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally., interpretada frente a una audiencia en Manchester. Este lanzamiento se sincroniza con la promoción del álbum, que también salió oficialmente el 6 de marzo de 2026, solo dos días antes del estreno en Netflix.

La producción del especial fue realizada para captar no solo las canciones, sino también la puesta en escena y la experiencia del público en vivo, ofreciendo un vistazo íntimo al regreso musical de Harry Styles.

Fans mexicanos podrán disfrutar del espectáculo en streaming desde la tarde del domingo./ AP

Tras el estreno del concierto, la presentación permanecerá disponible en Netflix como parte de su catálogo, permitiendo ver y repetir la experiencia cuantas veces se desee.

Además del especial en Netflix, Harry Styles continuará su año con la gira mundial Together, Together, que abarca múltiples ciudades del mundo incluyendo fechas en Europa, América y Australia, con paradas importantes como la Ciudad de México más adelante en el calendario 2026.

El show incluye la interpretación completa de su nuevo álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally./ AP
