¿SEP reducirá puentes vacacionales para ciclo escolar 2026-2027? Este es el plan

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que, a partir del ciclo escolar 2026-2027, se eliminarán las cargas administrativas que actualmente realizan las y los docentes en escuelas públicas de todo el país, con el objetivo de que su tiempo se destine principalmente al aprendizaje y al diseño de proyectos pedagógicos.

La SEP informó que, a partir del ciclo escolar 2026-2027, se eliminarán las cargas administrativas. / SEP

La decisión fue dada a conocer por el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, durante la Quinta Sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), donde reconoció que los procesos burocráticos y los trámites repetitivos han restado horas valiosas que podrían destinarse a la enseñanza directa.

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública. / X

¿Qué significa eliminar cargas administrativas en educación?

Las “cargas administrativas” son todas aquellas tareas que no impactan de forma directa en la educación de las y los alumnos, como la elaboración constante de informes, reportes duplicados, capturas en plataformas digitales o la generación de evidencias documentales. Estas actividades, dijo la SEP, consumen gran parte de la jornada laboral docente sin traducirse necesariamente en mejoras educativas.

Según Delgado Carrillo, eliminar estas cargas permitirá que las y los profesores concentren sus esfuerzos en: La planeación didáctica adaptada a cada contexto escolar.

La atención directa a las necesidades de las y los estudiantes .

El desarrollo de proyectos educativos contextualizados que respondan a la realidad de cada comunidad.

El funcionario reconoció que anteriormente esta promesa se había planteado sin resultados concretos, pero señaló que en esta ocasión la medida se deriva de una escucha activa al gremio docente sobre qué actividades son realmente innecesarias.

La SEP informó que la medida busca que maestras y maestros dediquen más tiempo a la enseñanza y menos a trámites burocráticos. / SEP

Más acciones de la SEP para el ciclo 2026-2027

Además de la eliminación de trámites, la SEP destacó otras acciones previstas para mejorar la experiencia educativa en el próximo ciclo:

Ampliación de apoyos económicos: Programas como la Beca Rita Cetina actualmente benefician a millones de estudiantes y se espera que su alcance histórico continúe elevándose.

Más espacios educativos: Se anunció la creación de 150 mil nuevos espacios en Educación Media Superior a través de los 100 Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”.

Distribución de materiales educativos: La dependencia confirmó la entrega de más de 154 millones de Libros de Texto Gratuitos, que incluyen versiones en braille y macrotipo para estudiantes con discapacidad visual.

Nuevos recursos para escuelas multigrado: Se trabaja en una plataforma de intercambio denominada Cartografía Nacional Multigrado para atender escuelas con contextos específicos.