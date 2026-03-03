Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Evita multas del SAT en 2026: esta es la fecha para tu Declaración Anual si eres persona física

Debes de reportar tus ingresos si ganaste más 400 mil pesos anuales por salarios / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:42 - 03 marzo 2026
No te confundas con marzo: las personas físicas declaran en abril y podrían recibir saldo a favor

La Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es uno de los trámites fiscales más importantes del año. Ahí se reportan ingresos, deducciones y se calcula el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio 2025.

Pero ojo: no todos declaran en la misma fecha.

De acuerdo con el comunicado del SAT publicado el pasado 16 de febrero, "el plazo para que las empresas presenten su Declaración Anual 2025 concluye el próximo 31 de marzo de 2026". Esa fecha aplica únicamente para personas morales, es decir, empresas.

Los ingresos obtenidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 deberán declararse / FREEPIK

Entonces… ¿cuándo les toca a las personas físicas?

¿Cuándo deben declarar las personas físicas en 2026?

Según el portal oficial del SAT, las personas físicas deben presentar su Declaración Anual del ISR durante el mes de abril del año siguiente al ejercicio fiscal.

Esto significa que los ingresos obtenidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 deberán declararse entre el 1 y el 30 de abril de 2026.

Si no cumples en tiempo, el SAT puede aplicar multas y recargos / FREEPIK

No todas las personas físicas están obligadas, pero en general deben presentar declaración quienes:

  • Tuvieron ingresos mayores a 400 mil pesos anuales por salarios

  • Trabajaron para dos o más patrones

  • Percibieron ingresos por honorarios

  • Recibieron ingresos por arrendamiento o actividad empresarial

Si no cumples en tiempo, el SAT puede aplicar multas y recargos. Pero también puede haber buenas noticias: en algunos casos, el contribuyente obtiene saldo a favor y puede recibir devolución.

¿Cómo presentar la Declaración Anual?

El trámite se realiza en línea a partir del 1 de abril con RFC y contraseña o e.firma vigente.

Pasos básicos:

  1. Entra al portal oficial del SAT y selecciona “Presenta tu Declaración Anual de Personas Físicas”.

  2. Revisa la información precargada (salarios, intereses, facturas y deducciones).

  3. Valida o agrega deducciones personales como gastos médicos, colegiaturas, intereses hipotecarios o donativos.

  4. Envía tu declaración y, si tienes saldo a favor, da seguimiento en “Devoluciones y compensaciones”.

El trámite se realiza en línea a partir del 1 de abril con RFC y contraseña o e.firma vigente / FREEPIK

El sistema calcula automáticamente si debes pagar o si el SAT te devolverá dinero.

¿Qué es una persona física?

Una persona física es cualquier individuo con derechos y obligaciones legales. En términos fiscales, el SAT considera persona física a:

  • Empleados asalariados

  • Profesionistas independientes

  • Comerciantes o emprendedores

Si generas ingresos bajo cualquiera de estos esquemas, podrías estar obligado a declarar.

