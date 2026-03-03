Horario de Verano en México: Lugares donde hay que adelantar el reloj una hora

Con la llegada de marzo, surgen dudas sobre el horario en México: ¿Habrá que adelantar el reloj en 2026? La respuesta es sí, pero solo en zonas específicas ubicadas en la frontera norte del país, donde aún se mantiene el ajuste estacional en concordancia con Estados Unidos.

Desde 2022, la mayoría del territorio mexicano dejó de aplicar el antiguo Horario de Verano tras la entrada en vigor de la Ley de los Husos Horarios, permaneciendo en tiempo estándar durante todo el año. Sin embargo, la normativa contempla excepciones para los municipios fronterizos del norte, que continúan ajustando sus relojes para mantener la sincronía con comunidades vecinas en EE. UU.

El cambio de horario 2026 solo aplicará en municipios de la frontera norte de México./ Pixabay

¿Cuándo debes adelantar tu reloj en 2026?

El cambio de horario estacional está programado para la madrugada del domingo 8 de marzo de 2026. En ese día, a las 2:00 horas, los relojes deberán adelantarse una hora, pasando inmediatamente a las 3:00 horas. Esta modificación solo afecta a las regiones fronterizas que todavía participan en el esquema de horario estacional.

Este ajuste se aplica con el objetivo de facilitar la coordinación de actividades económicas, comerciales y de transporte con Estados Unidos, donde también inicia el horario de verano el mismo día.

¿En qué estados y municipios de México aplica el cambio de hora?

Aunque en gran parte del país el reloj no se moverá en 2026, existen varios municipios del norte que sí deberán adelantarlo. Entre ellos se encuentran zonas importantes de tres estados fronterizos: Baja California : Incluye municipios como Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito.

Chihuahua : Municipios como Ciudad Juárez , Janos, Ascensión, Praxedis G. Guerrero, Ojinaga, Coyame del Sotol y Manuel Benavides aplicarán el ajuste.

Coahuila : Localidades como Piedras Negras, Acuña, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Ocampo están en la lista.

Nuevo León : El municipio de Anáhuac .

Tamaulipas: Ajustarán municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Mier y Miguel Alemán, entre otros.

Los relojes deberán adelantarse una hora el domingo 8 de marzo a las 2:00 de la madrugada./ Pixabay

Estas regiones mantienen el cambio de horario para estar alineadas con los estados fronterizos de Estados Unidos y evitar desajustes en horarios laborales, escolares, de transporte y servicios binacionales.

Además, este esquema de ajuste continuará vigente hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes volverán a atrasarse una hora para finalizar el período de horario estacional.

Es importante que quienes viven o viajen a estas zonas revisen sus relojes y dispositivos antes del 8 de marzo para evitar confusiones y retrasos en sus actividades cotidianas.

Conocer correctamente qué lugares deben adelantar su reloj y por qué, ayuda a planificar mejor viajes, citas y reuniones en un año donde el cambio de horario todavía continúa vigente en regiones clave de México.