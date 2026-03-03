Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: ¿Por qué Selena Gomez besó los pies sucios de su esposo? El momento que desató críticas

A la artista le llovieron malos comentarios por su demostración de amor a su marido/ Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 16:15 - 03 marzo 2026
El gesto de la cantante en pleno podcast revivió la polémica por la higiene del productor

Selena Gomez volvió a ser tendencia, pero esta vez no por su música ni por una alfombra roja. La cantante sorprendió al besar los pies de su esposo, Benny Blanco, durante el segundo episodio de su podcast Friends Keep Secrets, provocando una ola de reacciones en redes sociales.

La escena ocurrió mientras Blanco tenía los pies apoyados sobre una mesa del estudio. En medio de la charla, Selena se inclinó y besó los dedos de los pies del productor. Él reaccionó con una sonrisa y preguntó: “¿Te gustó eso?”, a lo que Gomez respondió: “No lo conviertas en un momento”.

Blanco remató con entusiasmo: “Me gustó. Me hizo sentir bien. Te amo mucho”.

La pareja estuvo en el segundo episodio de su podcast 'Friends Keep Secrets' / Especial

La polémica venía desde el primer episodio

La controversia no empezó con el beso. Desde el pasado 24 de febrero de 2026, fecha en que se estrenó el podcast, usuarios en redes sociales comenzaron a comentar sobre la apariencia de los pies del músico, que aparecía descalzo y con las plantas visiblemente manchadas.

Cuando el beso ocurrió en el segundo episodio, muchos internautas retomaron el tema y calificaron el gesto como “repugnante”, “desagradable” y “vergonzoso”. Incluso, algunos mensajes pedían a la cantante reconsiderar la relación: “Selena, nada vale todo esto”.

Selena Gomez sorprendió al público con el gesto de amor a su esposo músico / Especial

Benny ya había hablado de su higiene

La discusión tomó más fuerza cuando resurgieron declaraciones que Blanco dio a People en noviembre de 2024, donde confesó que no se baña todos los días.

"Tampoco creo en lavarme el pelo siempre con champú o acondicionador. Soy muy limpio, pero no me ducho todos los días (…) Siento que la grasa de la piel no tiene tiempo de rejuvenecerse y revitalizarse. Quiero oler a tabaco, pero también a algodón de azúcar. Quiero que haya un aroma al pasar", declaró.

Las palabras no ayudaron a apagar el incendio digital.

El productor Benny Blanco está en medio de una polémica de redes por su supuesta falta de higiene / Especial

“Tengo unos pies estupendos”

Ante la ola de críticas, Benny Blanco respondió con humor en Jimmy Kimmel Live!. "Tengo unos pies estupendos", aseguró, y para probarlo se quitó el zapato en vivo y mostró la planta del pie ante las cámaras: "¡Miren esto! ¿Es broma?", dijo entre risas.

Por su parte, Lil Dicky, coanfitrión del podcast, explicó que el set estaba sucio el día de grabación: "Fue el primer día que filmamos algo, así que el equipo entraba y salía".

Entre amor, risas y controversia, la pareja volvió a demostrar que no necesita escándalos tradicionales para convertirse en tendencia.

AQUÍ EL MOMENTO INCÓMODO DE SELENA GOMEZ 👇🏻

