Neymar lanza emotivo mensaje a Rodrygo tras su fuerte lesión: 'Volverás volando'

"Seguro volverás volando". Este martes se confirmó la lesión de Rodrygo quien, tras pruebas médicas, se reveló que sufrió una rotura de ligamento, lo cual lo dejará no sólo fuera el resto de la temporada, sino que también fuera de la Copa del Mundo de este verano. Ante esta situación, Neymar no dudó dos veces en mandar un mensaje de aliento.

Después del partido de este lunes ante Getafe, en la Jornada 26 de la liga española, que el conjunto español confirmó la gravedad de la lesión del brasileño. Aunque el futbolista del Real Madrid pudo terminar el encuentro, se informó que durante el juego tuvo problemas físicos y este martes se confirmó su importante baja

Rodrygo no estará disponible por lesión | AP

La lesión de Rodrygo

Inicialmente se sospechó que podría ser una cuestión muscular, pero este martes el club blanco confirmó la lesión en la rodilla. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", se lee en el comunicado.

Aunque los Merengues no especificaron cuánto tiempo necesitará de recuperación, el diario Marca señaló que el pronóstico inicial es de seis a siete meses. Es decir que Rodrygo podría volver a jugar entre septiembre y octubre, en el mejor de los escenarios, por lo que se perderá lo que resta de la Temporada 2025-26 y la Copa del Mundo con Brasil.

El emotivo mensaje de Neymar

Tras confirmarse la lesión de Rodrygo su compatriota, Neymar, mando un emotivo mensaje a través de redes sociales. Recordando su propia lesión el capitán de Santos mandó comentarios de aliento asegurando que confía en una buena recuperación. Además, el brasileño afirmó que lo acompañará durante su rehabilitación.

Rodrygo no estará disponible por lesión | AP

“Hoy es uno de los días más tristes para mí. Cuando me enteré de la lesión, una película se reprodujo en mi cabeza. ¡Todo el sufrimiento, toda la angustia y el miedo de pasar por esta lesión! ... ahora es tiempo de poner a todos los que amas a tu alrededor... Y como dijiste, no mereces pasar por esto ahora mismo... FUERZA, seguro volverás volando. Te amo de la misma manera que me diste apoyo, ¡estaré aquí para ti!”, expresó el histórico futbolista.

Hay que recordar que, Neymar ya sufrió una lesión de este tipo en su carrera. En el 2023 cuando era futbolista del Al Hilal tuvo una rotura de ligamento lo cual lo dejó fuera de las canchas durante 340 días siendo la peor lesión que ha sufrido hasta ahora. Ahora, aunque la lesión de Rodrygo parece que no lo dejará fuera tanto tiempo, el jugador de Santos aseguró que se mantendrá a su lado.