Futbol

"Soy perfecto": Arturo Vidal vuelve a la polémica y revela qué campeón del mundo no le cae bien

'El Rey' Arturo se ha inmiscuido en una nueva polémica | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia 16:52 - 03 marzo 2026
El jugador chileno no tuvo tapujos al aceptar que un miembro de la Selección de Argentina no es de su agrado

Arturo Vidal se ha convertido en uno de los futbolistas más polémicos en la historia, esto debido a sus declaraciones para sí mismo y en contra de algunos de sus compañeros de profesión.

Como jugador en Europa, el chileno jugó en equipos como Bayern Múnich, Juventus, Barcelona y algunos más, demostrando que calidad tiene, pero para muchos han sido desafortunadas sus palabras, pues incluso ha llegado a mencionar que es el mejor mediocampista que ha existido.

Vidal ha sido uno de los jugadores más importantes de la Selección Chilena | MexSport

¿Cuál es la nueva polémica del 'Rey' Arturo?

Como parte de una declaración para Enfocados, Arturo Vidal explicó a detalle quién es el jugador que peor le cae, pues no tuvo dudas en rectificar que dicho jugador es Rodrigo de Paul, quien casualmente es uno de los amigos más cercanos de Lionel Messi, a quien el andino admira.

Vidal saluda a Messi, su excompañero en Barcelona | MexSport

 ¿Con qué jugador no me llevo bien? Con De Paul, por canchero. En el último partido con Argentina, con él… por canchero, lo tengo ahí. Me lo cruzo y le meto una dura

Vidal también explicó que este 'odio' viene de las últimas Eliminatorias para la Copa del Mundo, en donde el argentino se mostró muy insistente en decirle cosas, algo que molestó al dos veces campeón de la Copa América con Chile.

¿El mejor mediocampista de todos los tiempos?

Esta no es la primera vez que Vidal asegura ser el mediocampista más completo a lo largo de la historia, algo que algunos fanáticos han entendido como "ser el mejor", pero hay una pequeña diferencia en lo que el sudamericano ha mencionado.

Recientemente, fue cuestionado acerca de si es mejor que algunas de las figuras de la mitad del campo en el futbol, a lo que no tuvo ningún problema en asegurar que sí.

(Acerca de Sergio Busquets) Es el mejor ‘5’, pero yo hago de todo. Eso me hace mejor. Yo era mejor que Xabi Alonso. Él tenía una pegada increíble, pero él me llamaba ‘patrón. También era mejor que él (Casemiro). Hubo dos jugadas que le marqué, con el Bayern en el Bernabéu y con el Barça en el Camp Nou

Vidal en uno de los entrenamientos de la selección andina | MexSport

Una de las sorpresas más grandes por parte de los aficionados ha sido escuchar a Vidal decir que al momento de jugar él es "perfecto", sin dejar algún espacio para elegir a un mediocampista mejor que él, pues aunque alguien lo haga, el andino no compartirá dicha decisión.

También soy mejor que Pirlo. Era una leyenda extraordinaria, pero yo soy perfecto. Hago todo bien dentro de la cancha: ataco, defiendo, peleo, salto, hago goles de cabeza, centro… Para competir con ese nivel de jugadores

Últimos videos
