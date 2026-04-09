Juan José Frangie: "La meta es que Guadalajara sea la mejor sede del Mundial 2026"

La ciudad de Guadalajara no quiere ser una sede más en la Copa Mundial de la FIFA 2026… quiere ser la mejor de todas, no solo de territorio azteca, que además, a palabras del coordinador, será la sede más mexicana de todas las localidades de México.

Mundial 2026: Guadalajara tendrá un juego de leyendas en el Estadio Akron | IMAGO7

Así lo dejó claro en INFILTRADOS Juan José Frangie, coordinador del comité organizador Guadalajara 2026, quien reveló la ambiciosa estrategia para convertir a la Perla Tapatía en un punto clave durante la justa mundialista que se vivirá en México, Estados Unidos y Canadá.

Guadalajara busca ser el hub del Mundial

El plan no solo contempla albergar 4 partidos de uno de los grupos más fascinantes del Mundial. Tendrán la oportunidad de tener a Colombia, España, Uruguay, Corea del Sur y México. También busca posicionar a Guadalajara como una ciudad estratégica con acceso a otras sedes en México, Estados Unidos y Canadá.

Nosotros queremos que Jalisco sea la sede donde te puedas ir a todas las sedes que tú quieras. ¿Por qué? Porque tenemos un gran aeropuerto

Solo nos faltan 2 sedes para que tengamos vuelo directo. Ya sea de Guadalajara o Puerto Vallarta, a volar a cualquier sede, pero que tu estancia sea Guadalajara

La intención es que los aficionados vean a la ciudad como una base ideal para moverse durante el torneo, gracias a su conectividad, infraestructura, además de contar con sitios de gran interés.

Guadalajara será una de las sedes del Mundial 2026 l RRSS

Seguridad reforzada y experiencia completa para los aficionados

Uno de los puntos clave será la seguridad. Frangie confirmó que habrá presencia de la Guardia Nacional para garantizar tranquilidad durante el evento, especialmente ante preocupaciones por todo lo ocurrido recientemente en la Perla Tapatía.

Estadio Guadalajara previo al partido entre Nueva Caledonia y Jamaica en el Repechaje del Mundial 2026 | MEXSPORT

Además, Guadalajara apostará por una experiencia integral para los visitantes, con una amplia oferta de bares, hoteles, restaurantes, atractivos turísticos y su reconocido patrimonio cultural.

La ventaja que tenemos nosotros (Guadalajara) es que estamos llenos de restaurantes, hoteles, de antros, de todo, y somos muy buenos anfitriones

Dejó de referencia la gran experiencia que Guadalajara puede ofrecer, con los partidos de eliminatoria para el Mundial donde estuvieron Jamaica, el Congo y Nueva Caledonia, tan buena experiencia que hasta Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, se emocionó al ver el ambiente.