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Futbol

América, el sinodal de Marcel Ruiz para saber si está para el Mundial

Marcel Ruiz podría regresar pese a su lesIón | IMAGO7
Marcel Ruiz podría regresar pese a su lesIón | IMAGO7
René Tovar
René Tovar 13:08 - 09 abril 2026
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El futbolista de Toluca sigue con su rehabilitación buscando evitar la cirugía de rodilla

​El regreso de Marcel Ruiz está considerado para la Jornada 15 del Torneo Clausura. De acuerdo con versiones al interior de los Diablos Rojos del Toluca, Marcel sería puesto a prueba frente al América; lo más importante es que será una evaluación que permitirá saber si está listo para la Copa del Mundo.

​RÉCORD tiene conocimiento de que al interior del equipo no existe la posibilidad de que Marcel juegue este domingo frente al Atlético San Luis. Sin embargo, pudimos saber a través de fuentes que, si el mediocampista se encuentra "bien", será utilizado ante el América, rival que representa una exigencia mayor y que servirá para determinar si, de una vez por todas, el seleccionado puede jugar el Mundial.

Marcel Ruiz, lesionado l IMAGO7

​En el conjunto escarlata están conscientes de que la prueba para que Marcel esté listo para la justa mundialista será que Antonio Mohamed lo utilice en juegos de la Liga MX. Quieren cuidarlo, pero también saben que el futbolista necesita minutos y ritmo de juego, por lo que consideran que ante las Águilas es una buena oportunidad para conocer las condiciones reales de su rodilla.

​Habrá que esperar para esa fecha, pero por el momento las luces estarán puestas en el 13 de abril (o la fecha correspondiente) en el Estadio Azteca, donde se definiría una parte del futuro de Marcel hacia el Mundial.

Marcel Ruiz fue el jugador con más minutos | IMAGO7
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