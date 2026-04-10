¿Qué récord persigue el Toluca en Liga MX?, esto revelan los datos históricos
Contra todo pronóstico, Toluca perdió el invicto en este Clausura 2026 contra Querétaro, al caer 1-0 en La Corregidora; sin embargo, el equipo mexiquense todavía está en camino a establecer, o al menos empatar, un récord histórico del futbol mexicano, particularmente en la era de torneos cortos, con 15 años de vigencia.
El actual Bicampeón de la Liga MX, que busca ser el segundo equipo desde el Invierno 1996 en consumar un Tricampeonato, después del América, se ha caracterizado en el actual certamen por su orden defensivo, pues en 13 jornadas disputadas, es la mejor zaga, con apenas ocho tantos admitidos.
La marca histórica que persigue el Toluca
Los Diablos Rojos han 'bajado la cortina' en seis partidos en este certamen y necesitan dejar en cero a sus siguientes cuatro rivales, para ser la defensa menos goleada en la historia de la Liga MX, superando a Tigres, dueño del récord, de nueve tantos admitidos en el Clausura 2011, bajo el mando del Tuca Ferretti.
En aquel torneo, los felinos se fueron imbatibles en 11 de 17 partidos para batir la marca que Cruz Azul estableció en el Invierno 98, de 10 anotaciones permitidas.
Qué le falta a los Diablos Rojos
Para establecer la nueva marca o mínimo permitir un gol para igualara los de la UANL, el Toluca necesita dejar en blanco al Atlético de San Luis, la cuarta mejor ofensiva del Clausura 2026, con 20 tantos, al América, que ha sufrido con el gol, pues apenas suma 14 tantos, Mazatlán, quinto peor ataque con 15 anotaciones al igual que el León, último rival de los Choriceros de la etapa regular.
Así que, salvo los potosinos, los dirigidos de Mohamed tienen reales esperanzas de dejar, con la punta de su trinche, una marca en el futbol mexicano, camino a su anhelado Tricampeonato. En caso de no lograrlo, los Choriceros aún pueden imponer uno nuevo en la historia del club, el de 11 anotaciones permitidas, del Verano 1999, cuando se coronaron Campeones bajo el mando del 'Ojitos' Meza, en aquella Final inolvidable contra el Atlas, de Ricardo La Volpe.
Las mejores defensas de la historia
GOLES RECIBIDOS
EQUIPO
TORNEO
9
Tigres
Clausura 2011
10
Cruz Azul
Invierno 1998
10
Atlas
Apertura 2021
10
América
Clausura 2025
11
Toluca
Verano 1999
11
Pachuca
Invierno 2001
11
Pumas
Clausura 2004
11
Monterrery
Clausura 2012
12
Santos
Clausura 2007
12
León
Clausura 2019