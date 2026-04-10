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Futbol

¿Qué récord persigue el Toluca en Liga MX?, esto revelan los datos históricos

El Toluca, en un partido de Liga MX I IMAGO7
Mario Hernández 02:23 - 10 abril 2026
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Pese a perder el invicto ante Querétaro en este torneo, los Diablos Rojos aún están en posibilidad de establecer una marca histórica del futbol mexicano

Contra todo pronóstico, Toluca perdió el invicto en este Clausura 2026 contra Querétaro, al caer 1-0 en La Corregidora; sin embargo, el equipo mexiquense todavía está en camino a establecer, o al menos empatar, un récord histórico del futbol mexicano, particularmente en la era de torneos cortos, con 15 años de vigencia.

El actual Bicampeón de la Liga MX, que busca ser el segundo equipo desde el Invierno 1996 en consumar un Tricampeonato, después del América, se ha caracterizado en el actual certamen por su orden defensivo, pues en 13 jornadas disputadas, es la mejor zaga, con apenas ocho tantos admitidos.

El portero del Toluca, Luis Manuel García, hace una atajada espectacular en un duelo contra Atlas I IMAGO7

La marca histórica que persigue el Toluca

Los Diablos Rojos han 'bajado la cortina' en seis partidos en este certamen y necesitan dejar en cero a sus siguientes cuatro rivales, para ser la defensa menos goleada en la historia de la Liga MX, superando a Tigres, dueño del récord, de nueve tantos admitidos en el Clausura 2011, bajo el mando del Tuca Ferretti.

Tigres del Clausura 2011, dueño del récord vigente de menos goles recibidos en un torneo I MEXSPORT

En aquel torneo, los felinos se fueron imbatibles en 11 de 17 partidos para batir la marca que Cruz Azul estableció en el Invierno 98, de 10 anotaciones permitidas.

Qué le falta a los Diablos Rojos

Para establecer la nueva marca o mínimo permitir un gol para igualara los de la UANL, el Toluca necesita dejar en blanco al Atlético de San Luis, la cuarta mejor ofensiva del Clausura 2026, con 20 tantos, al América, que ha sufrido con el gol, pues apenas suma 14 tantos, Mazatlán, quinto peor ataque con 15 anotaciones al igual que el León, último rival de los Choriceros de la etapa regular.

Los Diablos Rojos, previo a un partido. I IMAGO7

Así que, salvo los potosinos, los dirigidos de Mohamed tienen reales esperanzas de dejar, con la punta de su trinche, una marca en el futbol mexicano, camino a su anhelado Tricampeonato. En caso de no lograrlo, los Choriceros aún pueden imponer uno nuevo en la historia del club, el de 11 anotaciones permitidas, del Verano 1999, cuando se coronaron Campeones bajo el mando del 'Ojitos' Meza, en aquella Final inolvidable contra el Atlas, de Ricardo La Volpe.

Las mejores defensas de la historia

GOLES RECIBIDOS

EQUIPO

TORNEO

9

Tigres

Clausura 2011

10

Cruz Azul

Invierno 1998

10

Atlas

Apertura 2021

10

América

Clausura 2025

11

Toluca

Verano 1999

11

Pachuca

Invierno 2001

11

Pumas

Clausura 2004

11

Monterrery

Clausura 2012

12

Santos

Clausura 2007

12

León

Clausura 2019

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