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Futbol

Querétaro sorprende al campeón: Gallos amarga la noche de Toluca en el Corregidora

Querétaro celebra el gol de la victoria ante Toluca I IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 19:07 - 04 abril 2026
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El equipo de casa se impuso ante el Bicampeón del futbol mexicano en un apretado 1-0

La Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX regresó tras la pausa por la Fecha FIFA con un resultado inesperado. En el Estadio Corregidora, Gallos Blancos del Querétaro firmó una actuación sólida para imponerse a unos Diablos Rojos del Toluca que llegaban con etiqueta de favoritos, pero terminaron envueltos en una noche complicada que dejó escapar puntos clave en la parte alta de la tabla.

Querétaro vs Toluca Jornada 13 Clausura 2026 Liga MX I IMAGO7

Querétaro aguantó y Toluca se diluye

Desde los primeros minutos, el conjunto escarlata intentó imponer condiciones con la posesión del balón. Durante los primeros cinco minutos, Toluca controló el ritmo del encuentro, buscando abrir espacios ante un Querétaro que optó por replegarse y esperar el momento oportuno para hacer daño.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Gallos comenzó a equilibrar el trámite del partido. Aunque Toluca tuvo la primera aproximación clara al minuto 7, el balón se fue desviado del arco defendido por José Hernández. A partir de ahí, el duelo se volvió más disputado en medio campo, con pocas llegadas de verdadero peligro.

Karen Hernández, arbitra mexicana en el Querétaro vs Toluca I IMAGO7

El equipo local mostró orden defensivo y logró neutralizar los intentos ofensivos de Toluca, que careció de claridad en el último tercio. Tanto Paulinho y Canelo Ángulo intentaron generar peligro, pero la zaga queretana respondió de buena manera, destacando intervenciones clave para mantener el cero.

Querétaro también tuvo sus momentos. Al minuto 36 generó su primera llegada clara, aunque sin éxito, y poco a poco comenzó a tener mayor posesión sin lograr traducirlo en anotaciones. La primera mitad concluyó sin goles, con un Toluca que no logró capitalizar una falta peligrosa en los linderos del área en tiempo agregado.

Para el complemento, el partido mantuvo la misma tónica, aunque con un ligero incremento en la intensidad. Toluca generó una de las más claras al minuto 55, tras una jugada individual de Paulinho que derivó en un disparo de Helinho, mismo que se fue por encima del arco.

Falla de Juan Cázares de Querétaro ante Luis García de Toluca I IMAGO7

El contragolpe define el partido

La presión de Toluca continuó y al minuto 66 estuvo cerca de abrir el marcador cuando Jesús Gallardo estrelló el balón en la horquilla tras un gran remate. Parecía que el gol visitante estaba al caer, pero el destino tenía preparado otro desenlace.

Aprovechando los errores en la salida de Toluca, Querétaro encontró espacios y al minuto 76 concretó el golpe definitivo. Ali Ávila culminó un contragolpe letal para poner el 1-0, desatando la euforia en el Corregidora y cambiando por completo el rumbo del encuentro.

Mateo Coronel de Querétaro celebrando el gol contra Toluca en la Jornada 13 del Clausura 2026 I IMAGO7

En los minutos finales, Toluca intentó reaccionar, pero se topó con un inspirado José Hernández bajo los tres palos. Incluso en el tiempo agregado, Paulinho tuvo una oportunidad inmejorable frente al arco, pero su remate se fue por un costado, sellando así una noche para el olvido para los Diablos.

Con este resultado, Querétaro suma tres puntos valiosos en casa y da una de las sorpresas de la jornada, mientras que Toluca deja escapar una oportunidad importante en su lucha por mantenerse en la cima del Clausura 2026.

Falla de Paulinho en el duelo contra Querétaro del Clausura 2026 I IMAGO7
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