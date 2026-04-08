Antonio Mohamed previo al Toluca vs LA Galaxy: “Seguimos siendo los favoritos”

El Bicampeón del futbol mexicano, Toluca, disputará un nuevo desafío en su camino: el LA Galaxy en los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Primero, el cuadro de la Major League Soccer tendrá que visitar el Estadio Nemesio Diez, una plaza complicada para cualquier equipo.

¿Qué dijo Mohamed previo al Toluca vs Galaxy?

El entrenador del LA Galaxy, Greg Vanney aceptó que su equipo no es el favorito en esta serie, pues jugar en Toluca dificulta la situación para su grupo. Antonio Mohamed asume ese rol, pero prefiere demostrarlo en la cancha.

"Nosotros seguimos siendo los favoritos. Vamos a ir a ganar el partido mañana y en buenas condiciones. Ese es nuestro ADN, nuestro sello. No aspiramos solo a ser favoritos en la serie, lo demostramos en la cancha. Hay que asumir el rol y demostrarlo dentro de la cancha”, dijo Mohamed.

'Turco' Mohamed en su regreso al Estadio Olímpico Universitario | Imago7

Antonio Mohamed asegura que es posible competir por liga y Concachampions

Para el ‘Turco’, el competir por dos torneos como la Concachampions y la Liga MX sí es posible, pero es necesario hacer rotaciones constantes para que sea sostenible.

"Hemos mantenido hasta ahora. Hemos jugado muy poco repitiendo el equipo prácticamente nunca en el torneo. No hubo muchas modificaciones. En la primera jornada jugamos con un joven. No tuvimos la preparación que debe tener un equipo para esas circunstancias. Tuvimos cuatro partidos seguidos y no hubo preparación adecuada.

"Tenemos que dosificar. Sí se puede jugar en dos competencias. El tema es si juegas todos los miércoles y domingos. En la liga ya no hay problema, pero para sostener eso necesitas una rotación porque después vuelves a jugar la revancha el miércoles. Esperamos que una rotación nos alcance. Estamos en los primeros cuatro lugares de liga, seguimos en esta copa y nuestro objetivo es llegar a los últimos partidos de cada competencia”, agregó Mohamed.

Antonio 'Turco' Mohamed en partido | IMAGO7

Romero ve diferencias respecto al último antecedente

Por último, Franco Romero analizó el último encuentro entre Toluca y LA Galaxy en la Campeones Cup, partido disputado en octubre de 2025. El argentino considera que ambos clubes cambiaron desde entonces, además de que ahora es una serie de dos duelos.

"Creo que es muy distinto; ellos han cambiado y nosotros también. Pasó mucho tiempo desde entonces y la diferencia es que ahora son dos partidos. Ganamos en casa y allá. Tenemos que tener eso en cuenta, pero principalmente nos corresponde ganar acá y luego ver el desarrollo”, afirmó Romero.