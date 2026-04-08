Diego Simeone dedica emotiva despedida para Griezmann: "Te quiero mucho"

El adiós de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid está cada vez más cerca y previo al partido de Ida de Cuartos de Final del UEFA Champions League ante Barcelona, el entrenador colchonero, Diego Simeone, decidió dedicar una emotiva despedida para el francés.

Durante la conferencia de prensa un día previo al duelo ante los culés, el Cholo terminó en lágrimas dedicando un par de palabras emotivas para su jugador. El argentino destacó su desempeño dentro del terreno de juego, así como fuera de la misma.

Diego Simeone en lágrimas durante la conferencia de prensa | GROSBY

El adiós de Griezmann

Pese a que aún quedan varios partidos de temporada, (más si logran eliminar al Barcelona en Champions) Griezmann ya tiene su futuro asegurado fuera de Madrid. Durante la pasada fecha FIFA viajó a Estados Unidos para firmar con su futuro equipo, el Orlando City de la Major League Soccer.

Con este nuevo contrato, el futbolista francés podrá fin a una carrera profesional de 17 años en el futbol europeo. Además, por primera vez en toda su carrera jugará en un equipo que no sea español.

En su carrera, Griezmann no sólo jugó con Atlético de Madrid, el francés inició su carrera con la Real Sociedad y tuvo un breve paso por el Barcelona. En total ha sumado 793 partidos, anotando 298 goles y dado 132 asistencias siendo clave para cinco títulos.

Antoine Griezmann anotó ante Tottenham l AP

Las emotivas palabras de Griezmann

Griezmann llegó al Atlético de Madrid en el 2014, tres años después de la llegada de Diego Simeone al banquillo colchonero. Durante su tiempo juntos en el cuadro capitalino, el Cholo compartió alrededor de 690 partidos con el futbolista francés, razón por la cual hoy ha decidido darle una emotiva despedida.

“Del lado de entrenador y como hincha del Atlético, quiero agradecerte tu trabajo, tu humildad... Gracias por todo lo que nos diste, lo que nos das y lo que te voy a obligar que nos sigas dando. Gracias por tu compromiso, por comportarte siempre como profesional, sabiendo diferenciar esa relación tan linda que tenemos como familia. Te considero un jugador y un amigo”, expresó el estratega argentino.

Griezmann vive sus últimos momentos con Atlético de Madrid | GROSBY

Pese a las emotivas palabras del Cholo, el estratega también aseguró que aún tienen cosas pendientes en el equipo, incluyendo la recta final de LaLiga donde ya no compiten por el título, así como la Final de la Copa del Rey y los partidos de Champions.