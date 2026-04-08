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Futbol

¡De mal en peor! Álvaro Arbeloa supera las derrotas de Xabi Alonso como DT del Real Madrid

Álvaro Arbeloa en el banquillo de Real Madrid durante un partido de LaLiga | AP
Álvaro Arbeloa en el banquillo de Real Madrid durante un partido de LaLiga | AP
Rafael Trujillo 20:27 - 07 abril 2026
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Tras la derrota ante Bayern Múnich, Arbeloa alcanzó los 6 descalabros como entrenador del equipo merengue

El pasto siempre es más verde del otro lado y Álvaro Arbeloa es el claro ejemplo de esto. Pese a que llegó con la ilusión de revertir el mal paso de Real Madrid en el que se encontraba con Xabi Alonso, hoy el equipo está muy cerca de firmar un nuevo fracaso.

Álvaro Carreras vs Bayern Munich | AP
Álvaro Carreras vs Bayern Munich | AP

El equipo merengue desaprovechó la localía y, pese a que en la segunda persona vio una mejora en la segunda parte del partido, no fue suficiente para sobreponerse a los dos goles del Bayern Múnich y perdió en la Ida de Cuartos de Final de la Champions League.

Ahora, el equipo de Arbeloa deberá viajar al Allianz Arena para buscar la remontada y evitar quedarse sin títulos por segundo año consecutivo. El problema para los españoles es que, atraviesan un momento complicado.

Dos derrotas al hilo

El descalabro en el Santiago Bernabéu no fue un caso aislado para el equipo esta temporada, de hecho solo ratificó el mal momento que vive el conjunto merengue. Tan sólo hace un par de días cayó en su visita a Mallorca.

Con las dos derrotas en la última semana, El Real Madrid ya sumó 11 derrotas en la actual temporada, cinco en LaLiga, cuatro en la Champions League, uno en la Copa del Rey y uno más en la Supercopa de España.

De estas 11 derrotas, seis han venido bajo el mando de Arbeloa un dato muy destacado pues el canterano merengue ha dirigido solo 19 juegos. Es decir, el Real Madrid bajo el DT pierde en el  31.58% de sus partidos.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP

Peores números que Alonso

Desafortunadamente para el Real Madrid, la llegada de Arbeloa no logró cambiar el mal rumbo del equipo. Bajo Xabi Alonso el equipo disputó 28 partidos, de los cuales tan sólo 5 fueron derrotas, es decir sólo perdían en el 17.86% de sus partidos.

Bajo el mando de Xabi Alonso el Real Madrid perdió la posibilidad de levantar dos títulos, el Mundial de Clubes y la Supercopa de España. De la mano de Arbeloa sólo han quedado fuera de la Copa del Rey, pero tiene al Real Madrid siete puntos por debajo del Barcelona en la Liga y de momento, está fuera de la Champions.

Xabi Alonso fue despedido prematuramente de acuerdo con exjugador | MEXSPORT
Xabi Alonso tuvo mejor rendimiento con el Real Madrid pese al número de derrotas | MEXSPORT

Ahora el Real Madrid debe evaluar su futuro. En caso de no poder recomponer el camino en la Champions League, lo más probable es que la directiva, encabezada por Florentino Pérez busque un nuevo entrenador en el descanso de verano y la etapa de Arbeloa con el equipo blanco llegue a su fin.

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