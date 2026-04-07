Zinedine Zidane estuvo presente en el Santiago Bernabéu para presenciar el Real Madrid vs Bayern Munich

Real Madrid y Bayern Munich disputaron el partido de Ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, el encuentro terminó con un marcador de 2-1 en favor del conjunto alemán. La serie se definirá cuando el equipo merengue visite el Allianz Arena para jugar la Vuelta.

Más allá del resultado en el terreno de juego, una de las cosas que llamó la atención fue la presencia del exfutbolista y entrenador francés, Zinedine Zidane quien asistió al Santiago Bernabéu en medio de los rumores que lo acercan a la dirección técnica de la Selección de Francia.

Zinedine Zidane dirigiendo en un partido l AP

Zizou actualmente se rige como agente libre en el mundo de los entrenadores de futbol tras su salida del Real Madrid en diciembre de 2021. Durante su segunda etapa con los blancos consiguió un dos títulos: una Liga y una Supercopa de España. Juntando sus dos etapas con los merengues, el estratega francés presume 11 trofeos con el conjunto madrileño.

Zidane dando indicaciones en un partido l AP

Después de decirle adiós al equipo de Madrid, Zidane no volvió a aceptar ofertas para dirigir en otras ligas. Entre los equipos que buscaron hacerse de los servicios del francés, estuvieron el PSV, el Chelsea y el Al-Hilal de la Liga de Arabia Saudita.

Aún con la fuerte suma de dinero que estos equipos llegaron a ofrecerle, Zizou aclaró que no aceptaría ninguna otra oferta que no proviniera de la Selección de Francia o de los Merengues.

Kylian Mbappé celebra su gol ante Bayern Munich l AP

Real Madrid se lleva un gol de colchón a la Vuelta