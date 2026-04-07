Bayern vence a domicilio al Real Madrid y se acerca a Semifinales de la Champions

Real Madrid deberá buscar una remontada en Alemania luego de que el Bayern Munich se impuso 2-1 en la Ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

En un partido marcado por las grandes intervenciones de Manuel Neuer, los merengues no pudieron aprovechar la localía y ahora están obligados a ganar en Baviera si quieren ser uno de los mejores cuatro equipos del torneo.

Olise controla el balón tras driblar a Carreras | AP

Aunque los primeros avisos fueron de los españoles, Luis Díaz abrió el marcador para la visita al 41’ tras una buena jugada colectiva por el carril central.

En el primer minuto del complemento, Harry Kane aumentó la ventaja con un disparo colocado desde los límites del área.

Jugadores del Bayern Munich celebran gol vs Real Madrid | AP

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa no querían irse en ceros y se volcaron al frente, estrategia que dio resultado al 74’. Kylian Mbappé remató con pierna izquierda luego de un servicio venenoso de Trent Alexander-Arnold que Manuel Neuer estuvo muy cerca de contener.

Con este resultado, Real Madrid tendrá la obligación de ir a Múnich a ganar, puesto que un empate le daría la clasificación al equipo de Vincent Kompany.