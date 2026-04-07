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Futbol

Arsenal sufre pero toma ventaja ante Sporting Lisboa en Champions League

Kai Havertz en celebración en el partido de Arsenal contra Sporting en Champions League | AP
Kai Havertz en celebración en el partido de Arsenal contra Sporting en Champions League | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:06 - 07 abril 2026
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Los Gunners sobrevivieron a un par de llegadas de su rival y volverán a Londres con ventaja en el global

Con miras a otra Semifinal. Arsenal dio el primer paso para clasificar entre los cuatro mejores de la Champions League por segunda temporada consecutiva, luego de su victoria como visitante ante Sporting Lisboa este martes. Los Gunners no tuvieron un juego sencillo en su visita al Estadio Jose Alvalade, pero en la compensación lograron el tanto de la diferencia por medio de Kai Havertz.

Cumplidos los 90 minutos, y cuando apenas comenzaba la compensación del partido, el alemán -que ingresó desde el banquillo al minuto 70- recibió dentro del área un servicio de Gabriel Martinelli y quedó solo dentro del área. Tras el control, Havertz definió entre las piernas de Rui Silva y sentenció el triunfo 0-1 que le puso fin al paso perfecto de los portugueses en casa.

Kai Havertz en celebración en el partido de Arsenal contra Sporting en Champions League | AP
Kai Havertz en celebración en el partido de Arsenal contra Sporting en Champions League | AP

La jugada se revisó por fuera de lugar, pero se validó al poco tiempo. Fue la segunda acción apretada para los británicos, que ya al minuto 65 se habían adelantado con un gran disparo de Martín Zubimendi. No obstante, en dicha jugada el gol no subió al marcador por un fuera de lugar previo de Viktor Gyökeres, por lo que fue hasta el 91' que llegó el ansiado gol de la ventaja.

Sufrido triunfo para Arsenal ante Sporting Lisboa

Apenas cinco minutos necesitó el equipo visitante para mandar la primera advertencia, por medio de Maxi Araujo, quien fue uno de los jugadores más destacados de la primera mitad. El ex de Puebla incorporó por la banda izquierda a la espalda de los centrales y sacó un disparo que dejó temblando el travesaño de David Raya.

Minutos más tarde el uruguayo volvió a imponerse a velocidad por la banda y sacó otro disparo desviado, ante una defensiva londinense que tardó en asentarse en el terreno de juego. Sin embargo, poco a poco los visitantes equilibraron el compromiso y al cuarto de hora estuvieron cerca de abrir el marcador en pelota parada.

Rui Silva se lanza para evitar el gol de Arsenal en el partido de Sporting Lisboa en Champions League | AP
Rui Silva se lanza para evitar el gol de Arsenal en el partido de Sporting Lisboa en Champions League | AP

En un tiro de esquina desde el costado izquierdo, Noni Madueke sacó un centro muy cerrado que pegó en el travesaño y se quedó cerca de ser gol olímpico. En el rebote, el disparo de Martin Ødegaard se fue desviado, en una jugada que de haber subido al marcador se habría revisado, ya que en el centro de Madueke, Rui Silva recibió un empujón.

Para la segunda mitad, pocas oportunidades hubo de ambos bandos. Por los ingleses estuvo el tanto anulado a Zubimendi, mientras que del lado de los portugueses la más clara fue un remate a media altura por parte de Geny Catamo la minuto 83. El jugador mozambiqueño tuvo que agacharse para contactar el esférico, pero en el fondo David Raya extendió la mano izquierda para bloquear el balón en la esquina inferior izquierda y mantener el empate sin goles.

Viktor Gyokeres en lamento con Arsenal en el partido de Champions League contra Sporting Lisboa | AP
Viktor Gyokeres en lamento con Arsenal en el partido de Champions League contra Sporting Lisboa | AP

Ya en la compensación llegó la última oportunidad para los Gunners y Havertz respondió en la primera oportunidad que tuvo dentro del área para romper con el empate. Con este marcador, Sporting tendrá que ganar en Londres por la mínima diferencia para empatar el marcador global, mientras que con el empate Arsenal se meterá en Semifinales.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Arsenal y Sporting?

El segundo compromiso de la serie, y que definirá a uno de los semifinalistas de la Champions, está programado para el miércoles 15 de abril a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Emirates Stadium. Previo a dicho encuentro, los londinenses recibirán a Bournemouth en la Premier League el sábado 11 a las 5:30 horas, mientras que los portugueses visitarán a Estrela da Amadora el mismo sábado a las 13:30 horas en la Primeira Liga.

Maxi Araujo en el partido de Sporting Lisboa contra Arsenal | AP
Maxi Araujo en el partido de Sporting Lisboa contra Arsenal | AP

La última vez que Sporting visitó Arsenal fue en Octavos de Final de la Europa League, en la Temporada 2022-23. En dicha ocasión, la serie llegó empatada 2-2 en el marcador global y en Londres el tiempo reglamentario finalizó 1-1 con goles de Granit Xhaka y Pedro Gonçalves. El empate se mantuvo en la prórroga y en penales los portugueses se impusieron 3-5 para avanzar a Cuartos de Final.

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