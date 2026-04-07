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Futbol

FOX y Concacaf anuncian renovación de derechos para Champions Cup por cuatro años

Trofeo de la Concacaf Champions Cup | Concacaf
Esteban Gutiérrez 12:38 - 07 abril 2026
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FOX ha asegurado por cuatro años más los derechos de transmisión de la Copa de Campeones de la Concacaf, extendiendo su vínculo hasta la edición de 2030.

A través de una publicación en redes, la televisora confirmó el acuerdo, con el cual podrán transmitir los partidos del torneo para México en exclusiva.

Banderín de esquina con el logo de la Concacaf Champions Cup | MEXSPORT
Banderín de esquina con el logo de la Concacaf Champions Cup | MEXSPORT

De este modo, FOX sigue fortaleciendo su oferta de contenidos en nuestro país, recordando que ya cuenta con la UEFA Champions League, Premier League, Liga MX tanto varonil y femenil, entre otras competencias de distintas disciplinas.

Además, también cabe recordar que hace unas semanas dio a conocer que será la casa de la Bundesliga a partir de la próxima temporada.

Este nuevo acuerdo también incluye la Copa Centroamericana y la Copa del Caribe, torneos que no solo coronan a los campeones de sus respectivas subregiones, sino que también otorgan boletos para la Copa de Campeones.

Logo y balón de la Concacaf Champions Cup | MEXSPORT
Logo y balón de la Concacaf Champions Cup | MEXSPORT

El panorama actual de la Concachampions

La noticia se compartió este martes, día en el que da inicio la ronda de los Cuartos de Final del certamen con los duelos Nashville vs América y LAFC vs Cruz Azul.

El miércoles, Toluca y Tigres también entrarán en acción enfrentando a LA Galaxy y Seattle Sounders, respectivamente.

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