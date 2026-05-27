Christian Martinoli aplaude el trabajo y la personalidad de Efraín Juárez

El Clausura 2026 dejó a Efraín Juárez como uno de los técnicos mexicanos con mayor crecimiento dentro de la Liga MX. A pesar de perder la Final ante Cruz Azul en Ciudad Universitaria, el entrenador de Club Universidad logró cambiar la cara del equipo y colocarlo nuevamente entre los protagonistas del futbol mexicano.

Uno de los que reconoció el trabajo del estratega auriazul fue Christian Martinoli. En entrevista con RÉCORD, el comentarista de TV Azteca habló sobre la evolución que tuvo Juárez desde su llegada al futbol mexicano y admitió que, en un principio, no le convencía del todo su perfil.

“Efraín Juárez al principio me parecía un personaje poco conocido y controversial. Cuando llegó de Colombia generó mucha polémica por sus declaraciones y por la forma en la que manejaba su discurso. No arrancó con buenos números y pensé que era un personaje extraño, pero con el tiempo entendí mejor su manera de ser”, comentó Martinoli.

Efraín Juárez Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul | Miguel Pontón

Reconoce el mérito de Pumas

Más allá de las formas, Martinoli destacó los resultados que consiguió Juárez con un plantel que considera limitado en comparación con otros equipos de la Liga MX.

Pumas terminó como líder del torneo y alcanzó la Final del Clausura 2026, algo que pocos proyectaban al inicio del semestre. Para el narrador, el mérito radica en que el técnico logró potenciar a un equipo corto en profundidad.

“Ha conseguido cosas muy interesantes con Pumas considerando la plantilla que tiene el club. Hay un once competitivo, pero poca banca, y aun así logró que el equipo fuera protagonista y llegara a instancias importantes. Eso tiene mucho mérito porque no cuentan con uno de los presupuestos más altos del futbol mexicano”, explicó.

Christian Martinoli | IMAGO7

“En México confundimos seguridad con arrogancia”

Martinoli también defendió la personalidad mediática de Efraín Juárez, quien constantemente es señalado por sus declaraciones y por la seguridad con la que habla de su trabajo.

El comentarista considera que en México suele existir resistencia hacia figuras que muestran confianza pública en sus capacidades, algo que muchas veces termina interpretándose como arrogancia.

“En México muchas veces no estamos acostumbrados a que alguien exitoso hable con seguridad sobre sus capacidades. Tendemos a señalar a personajes mediáticos como arrogantes, pero yo creo que esos perfiles tienen espacio mientras sus palabras vayan acompañadas de resultados”, señaló.

Christian Martinoli en transmisión de la Liga MX | IMAGO 7

¿Candidato a la Selección Mexicana?

Finalmente, Martinoli habló sobre la posibilidad de que Efraín Juárez pueda convertirse en candidato a dirigir a la Selección Mexicana en un futuro.

Aunque considera que todavía es temprano para colocarlo como opción real rumbo al Tricolor, sí reconoce que el técnico universitario podría abrirse camino si mantiene regularidad y resultados positivos en los próximos años.