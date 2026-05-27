Ángel Reyna tira dardo a Pumas: "Son una afición gris y de equipo chiquito"

El exfutbolista mexicano Ángel Reyna volvió a generar polémica luego de lanzar fuertes declaraciones en contra de Club Universidad y su afición tras la derrota frente a Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX.

El también exjugador de clubes como América y Monterrey aseguró que el conjunto universitario fue superado durante la serie y calificó al equipo y a sus seguidores como “grises”.

La caída ante La Máquina significó que Pumas llegará a 16 años sin conquistar un título de Liga MX, situación que provocó diversos análisis y críticas alrededor del desempeño del club durante la Liguilla. Reyna cuestionó tanto el funcionamiento colectivo del equipo como la postura de la afición universitaria después de perder la serie por el campeonato.

“¿Por qué la afición de los Pumas no pesa? ¿Por qué es gris? No es posible que se conformen con tan poco. ¿Por qué?”, comentó el exfutbolista mexicano al referirse al ambiente y exigencia alrededor del conjunto auriazul.

Ángel Reyna habló tras la Final del Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

Ángel Reyna reconoce el trabajo de Efraín Juárez, pero cuestiona el nivel de Pumas

A pesar de sus críticas, Reyna también tuvo palabras de reconocimiento para Efraín Juárez, quien logró llevar a Pumas hasta la Final del torneo. El exjugador destacó el cambio de personalidad que mostró el equipo bajo el mando del estratega mexicano, aunque señaló que todavía existe una diferencia importante respecto a otros clubes protagonistas del futbol mexicano.

“Lo de Efraín Juárez, espectacular, el venir a darle por lo menos otra personalidad, otra manera de pensar o de actuar a su equipito, pero tendría que estar 10 años ahí para poder cambiar toda esa nube que tienen de credibilidad”, afirmó Reyna.

Efraín Juárez Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul | Miguel Pontón

El exfutbolista también cuestionó la producción ofensiva de los universitarios durante algunos encuentros de la fase final, asegurando que el equipo generó pocas oportunidades claras de gol. Además, recordó las series frente a América y Pachuca, donde, según su análisis, el equipo tuvo dificultades para imponer condiciones.

“A ver, recuerdo, contra el América no existieron, estando en la cancha contra Pachuca no existieron. Desafortunadamente Pachuca se equivocó ahí en un lapso de planeación y bueno, el resultado les ayudó, pero en esta final no es posible que se juegue así”, señaló.

Reyna también elogió la postura de Cruz Azul durante la Final, destacando la intensidad con la que salió a disputar ambos partidos. “Cruz Azul, digno rival, porque salió a aplastarlo, salió a querer ellos ser campeón”, agregó.

Uriel Antuna frustrado con Pumas l IMAGO 7

Pumas compitió ante América, Pachuca y Cruz Azul durante la Liguilla

Pese a las declaraciones del exfutbolista, los números y el desempeño de Pumas durante la Liguilla dejaron distintos aspectos para analizar. En la serie frente a Club América, el conjunto universitario logró marcar seis goles y en varios lapsos mostró superioridad futbolística ante las Águilas, que también generaron opciones para avanzar.

Contra Pachuca, los auriazules avanzaron después de una serie cerrada. En el partido de Ida apostaron por mantener el cero en defensa, mientras que en la Vuelta aprovecharon haber terminado como el mejor equipo de la temporada regular para conseguir el pase.

En la Final ante Cruz Azul, aunque La Máquina fue superior en el marcador global, el duelo de Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario tuvo estadísticas parejas. Los celestes registraron apenas tres tiros a puerta más que Pumas, tuvieron una posesión de balón de 53 por ciento contra 47 y ambos equipos igualaron en tiros de esquina. Incluso los universitarios llegaron a marcar el 2-0, aunque la anotación fue anulada por una mano previa.

Pumas buscará hacer valer la localía y su uniforme | MEXSPORT

Otro aspecto que rodeó la participación de Pumas en el Clausura 2026 fue el valor de su plantilla en comparación con otros clubes contendientes. El conjunto universitario contó con una nómina considerablemente menor a la de América y Cruz Azul, además de tener un valor similar al de Pachuca. Aun así, logró competir hasta la última instancia del campeonato.