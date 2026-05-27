Mundial CDMX 2026: Así serán los baños públicos que instalarán en calles principales VIDEO

La Ciudad de México continúa preparándose para recibir a miles de turistas durante la Copa del Mundo 2026 y ahora apostará por una medida que muchos capitalinos llevaban años esperando: nuevos baños públicos inteligentes en distintas zonas de la capital.

Como parte de las acciones rumbo al Mundial, autoridades capitalinas anunciaron la instalación de 26 sanitarios públicos en puntos estratégicos como la Zona Rosa, el Monumento a la Revolución y áreas de alta afluencia turística, donde se espera una enorme concentración de visitantes nacionales y extranjeros.

Estos espacios estarán operados por Servicios Metropolitanos (Servimet) y buscarán ofrecer una alternativa más limpia, moderna y segura para quienes transiten por las calles de la capital durante el evento deportivo más importante del planeta.

Se instalarán 26 baños públicos en varios puntos estratégicos y zonas turísticas / Especial

Baños con ajolotes, limpieza automática y pago digital

Uno de los detalles que más llamó la atención es que los nuevos sanitarios contarán con decoraciones de ajolotes, uno de los símbolos más representativos de la Ciudad de México. Además, cada cabina tendrá un sistema automático de limpieza que se activará varias veces al día, específicamente cada cinco usuarios, con el objetivo de mantener condiciones higiénicas adecuadas.

El director de Servimet, Carlos Mackinlay Grohmann, explicó que actualmente ya se encuentran instalados siete sanitarios en distintos puntos de la ciudad.

Los primeros baños públicos están ubicados en: Balderas, frente a la Biblioteca de México en La Ciudadela.

Monumento a la Revolución.

Jardín del Arte en Sullivan.

Zona Rosa, sobre Chapultepec y Sevilla.

Mientras tanto, otros 19 sanitarios serán colocados en las próximas semanas, incluyendo cuatro que comenzarán a instalarse de inmediato.

Los baños se limpiarán por si solos luego de 9 usos / Especial

¿Cuánto costará usar los baños?

El acceso tendrá un costo de siete pesos por persona, aunque durante los primeros días los capitalinos podrán utilizarlos completamente gratis como parte del periodo de prueba.

El pago podrá realizarse mediante: Tarjeta de Movilidad Integrada

Tarjetas de crédito

Tarjetas de débito

Las autoridades también trabajan para habilitar pagos en efectivo.

Sin embargo, uno de los detalles que más sorprendió es que cada usuario tendrá únicamente nueve minutos para permanecer dentro del sanitario. Una vez transcurrido ese tiempo, sonará una chicharra para indicar que el tiempo terminó. Así que sí… ahora hasta ir al baño tendrá cronómetro mundialista ya que estarán habilitados desde las 6 de la mañana hasta media noche.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que el costó será de 7 pesos por persona / Especial

Una prueba gratuita antes del Mundial

Los sanitarios estarán en fase de prueba durante 12 días, por lo que desde este martes y hasta el próximo 8 de junio podrán usarse sin costo. Las autoridades capitalinas esperan que este modelo funcione correctamente para posteriormente ampliar la instalación de más cabinas en otras zonas de la ciudad.

En entrevista posterior, Mackinlay Grohmann detalló que cada cabina tuvo un costo superior al millón de pesos, inversión que forma parte de una primera etapa del proyecto.

Los ajolotes no podrían faltar en el diseño de los baños públicos / Especial

CDMX busca modernizarse rumbo al Mundial

La instalación de estos baños públicos se suma a otras acciones de renovación urbana que se realizan rumbo al Mundial 2026, como la rehabilitación de espacios turísticos, nuevas luminarias y mejoras en zonas de alta concentración de visitantes.