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NFL

Josh Jacobs, corredor de los Packers, es arrestado por presunta violencia doméstica

Josh Jacobs, corredor de los Packers | AP
Josh Jacobs, corredor de los Packers | AP
Rafael Trujillo 18:43 - 26 mayo 2026
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El corredor estrella de Green Bay fue detenido a sólo dos semanas de iniciar su campamento de entrenamiento

El corredor estrella de los Green Bay Packers, Josh Jacobs, fue arrestado este martes e ingresado en la cárcel del condado de Brown, en Wisconsin, tras enfrentar cinco cargos derivados de un presunto incidente de violencia doméstica ocurrido durante el fin de semana, de acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Policía.

Según el reporte oficial, Jacobs, de 28 años, enfrenta un cargo grave de estrangulamiento y sofocación, además de cuatro cargos menores relacionados con abuso doméstico. Entre ellos aparecen agresión, daño criminal a la propiedad, alteración del orden público e intimidación de una víctima.

Las autoridades señalaron que el incidente ocurrió el sábado por la mañana alrededor de las 8:37 horas, cuando elementos de la policía acudieron a un domicilio después de recibir una llamada por disturbios. Tras la investigación inicial, el corredor de los Packers fue detenido y posteriormente ingresado en prisión.

Josh Jacobs fue ingresado a la cárcel del condado de Brown | AFP
Josh Jacobs fue ingresado a la cárcel del condado de Brown | AFP

Packers y NFL reaccionan al caso de Josh Jacobs

Luego de darse a conocer la detención del jugador, la organización de Green Bay Packers emitió una breve postura sobre la situación. De acuerdo con información compartida por The Athletic, un portavoz del equipo explicó que la franquicia ya tiene conocimiento del caso, aunque evitó profundizar debido a que el proceso legal sigue en curso.

Por su parte, la National Football League también confirmó que está enterada del reporte.

Mientras tanto, la defensa legal del corredor respondió a las acusaciones mediante un comunicado enviado a NFL Network. Los abogados David Z. Chesnoff, Richard A. Schonfeld y Clarence Duchac afirmaron que Jacobs niega las acusaciones y señalaron que la investigación todavía se encuentra en una etapa inicial.

La NFL evalúa la situación del corredor para determinar si necesita o no una suspensión | AFP
La NFL evalúa la situación del corredor para determinar si necesita o no una suspensión | AFP

Josh Jacobs en la NFL

Josh Jacobs llegó a los Packers en 2024 tras firmar como agente libre un contrato por cuatro años y 48 millones de dólares. Desde su llegada a Green Bay, el corredor se ha convertido en una de las piezas ofensivas más importantes del equipo.

Durante sus dos campañas con la franquicia acumula 2,258 yardas terrestres, con un promedio de 4.2 yardas por acarreo y 28 anotaciones.

Antes de su etapa con los Packers, Jacobs inició su carrera profesional con Las Vegas Raiders, franquicia que lo seleccionó en la primera ronda del Draft de 2019.

Josh Jacobs durante un juego de los Raiders | AP
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