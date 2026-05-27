Christian Martinoli cuestiona legado de Guillermo Ochoa: “No lo pondría como el mejor de México”

El debate sobre el mejor portero en la historia de México es uno de los más polarizados, pues hay quienes colocan a Guillermo Ochoa de forma indiscutible, mientras que otros piensan que ‘Memo’ solo tiene algunas actuaciones destacadas que lo ponen en esa mesa.

¿Qué dijo Martinoli sobre Ochoa?

En entrevista con RÉCORD, Christian Martinoli profundizó en el trabajo de Ochoa en la Selección Mexicana y en su carrera en clubes. Para el narrador, el arquero nacional tiene otras participaciones en las que el Tri decepcionó, lo cual debe formar parte de su evaluación.

Guillermo Ochoa es un portero de grandes reflejos y tuvo atajadas muy importantes en mundiales, como el penal a Lewandowski y sus actuaciones frente a Brasil

Sin embargo, también estuvo en derrotas dolorosas como el 7-0 y en partidos en los que México quedó fuera de mundiales, lo cual debe considerarse para evaluar su trayectoria

"Ochoa nunca destacó por su juego aéreo, algo que para mí es una limitante. Muchas personas lo valoran especialmente por su paso en el Club América y su carácter para ir a equipos de poco renombre en ligas internacionales donde constantemente luchaba por el descenso. En Bélgica tuvo su mejor momento. Quizá con mejor representación pudo haber jugado en clubes de mayor nivel”, expresó Martinoli en entrevista para RÉCORD.

Larios y Campos por encima de Ochoa

Para Martinoli, Pablo Larios y Jorge Campos son los mejores arqueros en la historia de la Selección Mexicana, por sus características y habilidades, que las pone por encima de las de Ochoa; sin embargo, también le da su mérito a ‘Memo’ y considera que merece estar en el top 3.

“A pesar de sus méritos, para mí primero están Pablo Larios y Jorge Campos. Larios poseía unas salidas espectaculares y reflejos impresionantes; cometía errores como cualquier portero, pero era sobresaliente en dominar el área.

Jorge Campos es también referente obligado