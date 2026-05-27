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Mujer embarazada perdió 30 mil pesos tras transferencia equivocada a taquería

Mujer embarazada perdió 30 mil pesos tras transferencia equivocada a taquería. / IA
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:28 - 26 mayo 2026
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El dinero estaba destinado a una cirugía programada; la mujer denunció que empleados del negocio reaccionaron de forma agresiva cuando intentaron pedir la devolución

Una mujer embarazada se volvió viral en redes sociales luego de denunciar que transfirió por error 30 mil pesos destinados para su cesárea a la cuenta bancaria de una taquería y, hasta ahora, no ha logrado recuperar el dinero.

La afectada, identificada en TikTok como Pau Sandoval (@pawiisandoval), explicó que el incidente ocurrió cuando intentaba mover el dinero entre sus propias cuentas para retirarlo en efectivo. Según relató, realizó la operación apresuradamente y seleccionó por equivocación una cuenta registrada previamente en su banca móvil.

La mujer señaló que en ese momento tenía 36 semanas de embarazo y que el dinero estaba destinado a cubrir los gastos de una cesárea programada.

Una mujer embarazada se volvió viral en redes sociales luego de denunciar que transfirió por error 30 mil pesos. / iStock

¿Cómo ocurrió la transferencia equivocada de 30 mil pesos?

De acuerdo con el testimonio difundido en TikTok, Pau Sandoval acudió posteriormente a una sucursal bancaria para retirar el dinero, pero fue informada de que ya no tenía saldo suficiente. Fue entonces cuando descubrió que la transferencia había sido enviada a otra cuenta.

La afectada explicó que inmediatamente reportó el error al banco correspondiente; sin embargo, la institución le indicó que la devolución dependía de la autorización de quien recibió el dinero.

En sus publicaciones, la mujer reconoció que el error fue suyo, aunque expresó su molestia por la reacción que encontró al intentar recuperar el depósito.

“Si a mí me pasara, estoy segura que yo sí regresaría ese dinero”, expresó en redes sociales.

La transferencia fue enviada por error a una taquería. / iStock

Familiares acudieron a la taquería señalada

Según el relato difundido por la propia afectada, un familiar acudió al establecimiento para intentar hablar con los encargados del negocio. No obstante, aseguró que en el lugar negaron conocer a la persona relacionada con la cuenta bancaria y que incluso hubo amenazas.

La mujer denunció que los empleados “se pusieron agresivos” y amenazaron con golpear a su cuñado cuando intentó preguntar por el depósito.

El caso ocurrió el pasado 2 de marzo y para este 25 de mayo, Pau y su esposo ya le dieron la bienvenida a su hija, según se aprecia en su contenido de su red social.

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