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¿Desvío de dinero público? Morena denuncia a Samuel García y Mariana Rodríguez

Morena afirma que existen elementos suficientes para la intervención de la FGR / FB: @SAMUELGARCIASEPULVEDA
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:59 - 26 mayo 2026
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Señalan a la pareja de un supuesto esquema de triangulación de recursos públicos que involucraría más de mil 400 mdp

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, la influencer y empresaria Mariana Rodríguez, quedaron nuevamente en el centro de la polémica luego de que Morena presentara una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto desvío millonario de recursos públicos.

La acusación fue presentada este martes 26 de mayo por dirigentes y legisladores morenistas de Nuevo León, quienes acudieron a las instalaciones de la Fiscalía en la Ciudad de México para solicitar una investigación por posibles delitos relacionados con peculado, triangulación de recursos y operaciones financieras irregulares.

La dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, aseguró que existen indicios de que dinero proveniente de presupuestos estatales y federales habría terminado en un despacho jurídico presuntamente relacionado con familiares del mandatario estatal.

La dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, fue quien interpuso la denuncia ante la FGR / FB: @anabel.alcocer.2025

“Por esta triangulación de pagos que ha hecho el gobernador Samuel García a través de proveedores del Gobierno y que terminan en un despacho fiscal y de abogados donde su padre (Samuel Orlando García Mascorro) es socio”, señaló.

Así habría operado el supuesto esquema

De acuerdo con Morena, el mecanismo presuntamente comenzó con pagos realizados por dependencias del Gobierno de Nuevo León a distintas empresas proveedoras.

Posteriormente, esos recursos habrían sido movidos entre diversas compañías privadas hasta concentrarse en el despacho denominado Jurídica y Fiscal Abogados S.C., identificado como uno de los puntos clave dentro del esquema financiero denunciado.

Según la acusación, después de llegar al despacho, parte del dinero habría sido dispersado nuevamente hacia otras empresas, incluyendo Saga Tierras y Bienes Inmuebles, desde donde presuntamente se habrían realizado transferencias internacionales hacia Estados Unidos para dificultar el rastreo de los recursos.

Morena asegura que el Gobernador y su esposa estarían triangulando recursos públicos / Especial

La cifra denunciada inicialmente rondaría los mil millones de pesos; sin embargo, Morena posteriormente aseguró que el monto total del presunto esquema podría alcanzar los mil 400 millones de pesos.

“Empresas proveedoras del gobierno estatal recibían recursos públicos y posteriormente realizaban estas transacciones millonarias a empresas relacionadas para que finalmente terminaran en cuentas vinculadas al despacho Firma Jurídica Fiscal y Abogados”, explicó Alcocer.

Morena habla de posible peculado

La dirigente morenista insistió en que los hechos denunciados podrían configurar el delito de peculado, contemplado en el artículo 223 del Código Penal Federal, el cual sanciona el uso indebido de recursos públicos para beneficio propio o de terceros.

“Los hechos denunciados son graves, porque podrían implicar el desvío de recursos públicos federales y estatales para fines distintos a los autorizados por la ley”, sostuvo.
Samuel García hasta el momento no ha dicho nada al respecto de los señalamientos / FB: @SAMUELGARCIASEPULVEDA

Además, Morena afirmó que existen elementos suficientes para justificar la intervención de autoridades federales, especialmente por las presuntas transferencias internacionales y operaciones financieras interestatales.

“Además existen elementos que justifican plenamente la competencia federal, ya que los recursos podrían provenir precisamente de estos fondos federales”, agregó.

Morena pide intervención de la UIF

Por su parte, el senador Alejandro Murat, delegado de Morena en Nuevo León, señaló que será fundamental que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revise la trazabilidad del dinero para confirmar o descartar las acusaciones.

“Lo que queremos es que sea la fiscalía a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que tienen las facultades, las que pueda confirmarle a la ciudadanía si esto es verídico”, explicó.

El legislador indicó que, en caso de comprobarse irregularidades, deberán existir sanciones conforme a la ley.

La familia del Gobernador es señalada sobre el presunto desvío de recursos del erario / FB: @SAMUELGARCIASEPULVEDA

“Queremos asegurarnos de que si eso sucedió pues haya una sanción, y si no, bueno que se le aclare a la ciudad”, puntualizó.

Hasta el momento, ni Samuel García ni Mariana Rodríguez han emitido una postura oficial sobre la nueva denuncia presentada ante la FGR.

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