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¿Mariana Rodríguez firmó un contrato para tener 7 hijos? Esto dijo sobre Samuel García

Mariana Rodríguez y Samuel García están en la espera de su tercer bebé. / @marianardzcantu-@samuelgarcias
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:26 - 24 abril 2026
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La pareja dio a conocer recientemente que esperan a su tercer hijo

El rumor volvió a encenderse en redes sociales: ¿Mariana Rodríguez firmó un contrato para tener siete hijos con Samuel García? La influencer y funcionaria rompió el silencio y aclaró qué hay detrás de esta historia.

La polémica resurgió tras el anuncio de que la pareja espera a su tercer bebé, lo que llevó a usuarios en redes a retomar declaraciones pasadas del gobernador de Nuevo León.

Mariana Rodríguez y Samuel García junto con sus dos hijas. / @marianardzcantu-@samuelgarcias

¿Existe un contrato para tener 7 hijos?

De forma directa, Mariana Rodríguez negó que exista un acuerdo real o legal.

A través de redes sociales, respondió a sus seguidores y explicó que todo se trató de una broma:

“Obviamente no, ese contrato fue chistoso, fue de risa”

Mariana Rodríguez y Samuel García / FB: @marianardzcantu1

El origen del rumor del “contrato”

La historia comenzó en febrero de 2025, cuando Samuel García mencionó en una entrevista que, cuando eran novios, elaboró un supuesto “contrato de esponsales” en el que Mariana firmaba que tendrían siete hijos.

Incluso, el mandatario afirmó en ese momento:

“Ahí firmó Mariana que tendría siete hijos. Está firmado”

Mariana lo toma con humor

Para dejar claro que todo fue una dinámica sin sustento legal, Mariana Rodríguez incluso puso un ejemplo:

“En ese contrato decía que no íbamos a tener perros… y tengo ocho”

Con esto, buscó evidenciar que el documento no tenía intención formal y que fue parte de una situación anecdótica en su relación.

La influencer desmintió que exista un acuerdo formal con Samuel García y explicó que todo surgió como una broma. / @marianardzcantu-@samuelgarcias

La familia sigue creciendo

Más allá de la polémica, la pareja confirmó recientemente que esperan a su tercer hijo, sumándose a sus dos hijas.

Por ahora, no existe ningún acuerdo que obligue a la pareja a tener un número específico de hijos, y la propia Mariana dejó claro que todo lo relacionado con ese “contrato” fue simplemente una broma.

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