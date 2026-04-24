Nahuel Guzmán sobre los últimos momentos de Gignac con Tigres

Respecto al reconocimiento de André, el homenaje creo que es merecido. Lo que sé, lo sé por redes sociales. La verdad, no estoy verdaderamente al tanto. Sé que ha tenido otros homenajes cuando hizo cien, cuando hizo doscientos, cuando hizo todo. Así que te diría que hasta está de más este homenaje. Pero creo que es un jugador que se ha ganado el respeto, no solo de la afición local, sino de toda la liga