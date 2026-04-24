Nahuel Guzmán sobre los últimos momentos de Gignac con Tigres
El arquero argentino de Tigres, Nahuel Guzmán, declaró en conferencia de prensa sobre la situación actual del francés André-Pierre Gignac, destacando los años en los que ambos han compartido vestidor con los colores felinos.
En lo personal, ya es un amigo del futbol. Nos toca viajar, compartir asientos, conversar de cosas extrafutbolísticas también, hablar de negocios ahora que los dos tenemos proyectos fuera del futbol. Nos hemos acompañado durante mucho tiempo
Y yo, desde mi lugar, también como un simple mortal jugador de futbol, agradezco haber tenido la posibilidad de compartir todo este tiempo con un jugador de esta talla
Cuando llegó, era el diez de la selección de Francia y nadie creía que pudiera rendir
Hemos sabido escribir una historia juntos, una linda historia. El respeto es el de siempre, hasta donde dure esta historia, que nunca se sabe. Como dije la última vez, con el “gordo” nunca se sabe
Nahuel Guzmán pone al equipo por encima del homenaje a André-Pierre Gignac
Además, habló sobre un posible homenaje al 10 felino en sus últimos partidos como jugador de esta institución, reconociendo que primero está el partido ante Mazatlán antes que cualquier homenaje.
Respecto al reconocimiento de André, el homenaje creo que es merecido. Lo que sé, lo sé por redes sociales. La verdad, no estoy verdaderamente al tanto. Sé que ha tenido otros homenajes cuando hizo cien, cuando hizo doscientos, cuando hizo todo. Así que te diría que hasta está de más este homenaje. Pero creo que es un jugador que se ha ganado el respeto, no solo de la afición local, sino de toda la liga
Entendemos también que hay un tema que está por encima de cualquier reconocimiento personal, que es el equipo y el resultado de mañana. Eso lo hemos conversado en la interna, y él está de acuerdo en que la prioridad es el equipo y el resultado, así que priorizaremos lo colectivo por encima de lo individual
De igual forma, respondió tras ser cuestionado sobre qué tan preparado está un futbolista del retiro.
No voy a hablar de Andrés porque no sé su situación y prefiero no meterme en problemas. Desde mi lugar, quiero creer que nunca sabemos del todo si estamos preparados. Es una decisión compleja. Hoy me siento bien, apto, con ganas, tanto física como mentalmente
Creo que es necesario un acompañamiento psicológico en la última etapa. Es un proceso. Me gustaría poder dejar el futbol y no que el futbol me deje. He trabajado en lo personal y creo que estoy preparado para entender cuándo el cuerpo o la cabeza digan basta