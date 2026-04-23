Guido Pizarro confía en que Tigres mantendrá su racha de liguillas

El director técnico de Tigres, Guido Pizarro, destacó la importancia de conseguir la clasificación a la Liguilla, con el objetivo de extender la racha del club, que suma 22 torneos consecutivos avanzando a la fase final.

El estratega felino aseguró que el equipo está enfocado en cerrar de la mejor manera el torneo regular, consciente de la exigencia que representa la institución y la responsabilidad de mantenerse como protagonista.

“Eso, como decía recién, creo que tenemos la aspiración de ganar el día sábado y meternos a la liguilla, y después en la liguilla competir al rival que no se encuentre. Pero somos conscientes de lo que apunta esta institución, como lo hemos hecho día a día y en todos los años que llevo acá, y confío primeramente en el plantel que el día del sábado vamos a hacer un gran partido y vamos a estar en la liguilla”, señaló.

Guido Pizarro, técnico de Tigres | MEXSPORT

Pizarro también reconoció que dentro del grupo tienen presente la marca histórica que buscan mantener, aunque recalcó que la prioridad está en enfocarse en el siguiente compromiso.

“Sí, sabemos esa estadística, estamos concentrados en ganar el el último partido en nuestra casa para poder entrar. Creo que hoy hicimos un esfuerzo para poder ganarlo, nos alcanzó, y ya darle vuelta a la página y pensar en el sábado, tratar de recuperar lo más rápido posible”, agregó.

Guido Pizarro llegando al 'Volcán' para el partido ante Chivas | Imago7

Finalmente, el técnico de Tigres subrayó que el equipo ha trabajado durante todo el semestre con la intención de competir en todos los frentes, por lo que buscarán cerrar con una victoria que les asegure su lugar en la liguilla.

“Estamos en ir partido a partido, es un esfuerzo apuntar a las dos, pero hemos hecho todo el semestre para apuntar a las dos. Vamos por la clasificación, ganar el partido del sábado y clasificar a la liguilla”, concluyó.