¡Otra polémica! Atlas y el gol anulado por el VAR en el duelo ante Tigres

La jornada doble de la Liga MX no solo trajo intensidad en la cancha, sino que volvió a poner el arbitraje y el uso del VAR bajo la lupa tras una decisión que frenó en seco a los Rojinegros del Atlas. En un duelo crucial para las aspiraciones de Liguilla, el protagonismo no se lo llevaron los jugadores, sino la polémica determinación de anular un gol que parecía cambiar el rumbo del partido.

Atlas vs Tigres | MEXSPORT

EL GOL ANULADO AL ATLAS

Corría el minuto 36 cuando Diego González ejecutó un tiro libre desde la banda derecha. Lo que comenzó como un servicio al área terminó convirtiéndose en un "tiro-centro" venenoso que Nahuel Guzmán no pudo detener. El balón entró limpiamente en las redes, desatando el festejo en las gradas; sin embargo, la alegría duró poco. Tras una revisión en la cabina del VAR, liderada por Guillermo Pacheco Larios, el árbitro central Fernando 'Curro' Hernández decidió invalidar la anotación por un fuera de lugar de Manuel Capasso.

Si bien las repeticiones confirman que el defensor de Atlas, Manuel Capasso, se encontraba en posición adelantada al momento del cobro, el análisis reglamentario es lo que genera dudas. La jugada presenta dos puntos críticos que el cuerpo arbitral no logró despejar.

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En primer lugar, se cuestiona una interferencia inexistente, ya que el balón ya había rebasado a toda la defensa y al arquero de Tigres cuando Capasso intentó hacer contacto. El defensor buscó el esférico prácticamente sobre la línea de gol, lo que sugiere que su presencia no influyó en la capacidad de reacción de Guzmán ni en la trayectoria previa del balón.

Por otro lado, resalta la falta de evidencia física, pues hasta el momento ninguna toma de la transmisión oficial aclara de forma contundente si Capasso llegó a rozar la pelota. Para aumentar la confusión, Fernando Hernández no especificó si la anulación fue por un toque del jugador o por una supuesta obstrucción, dejando el criterio arbitral en una zona gris.

Durante el partido entre @AtlasFC y @TigresOficial, correspondiente a la #Jornada16 del #Clausura2026, el cuerpo arbitral se apoyó en la tecnología del #SAOT para anular el gol del equipo local al minuto 40. 📹#ConMéxicoC26 pic.twitter.com/PPyfU2gC6I — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 23, 2026

Nuevamente, el micrófono abierto del árbitro —herramienta diseñada para brindar transparencia— falló en su objetivo al no ofrecer una explicación técnica que convenciera a la afición y especialistas. Lo que pudo ser el 1-0 parcial para el Atlas terminó en tiro libre indirecto a favor de Tigres y con el marcador en ceros.