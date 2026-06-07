“Nos queda mucha historia”: Florentino Pérez gana elecciones y lanza mensaje al Real Madrid

Florentino Pérez sigue siendo el presidente del Real Madrid; el mandatario se impuso unas elecciones bravas ante su contrincante, Enrique Riquelme, y terminó por dar un discurso de agradecimiento a los socios.

En su mensaje también resaltó a los millones de persones que se unen al sentimiento madridista y entre ellos el Papa León XIV a quien le ha prometido regalarle una camiseta con su nombre y el número 1 en ella.

"Buenas noches a todos, queridos socios, queridos madridistas, este ha sido un gran día para el Real Madrid. Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño y por las fuerzas que me habéis transmitido durante todos estos días para ganar estas elecciones. Sin vosotros, nada de esto hubiese sido posible", resaltó.

Florentino Pérez en conferencia de prensa | AP

Pérez también lamentó los resultados ya que aseguró que pudieron ser mejores sino fuese por la anulación de un número por correo: “Nos han anulado cerca de 1000 votos por correo, votos que están certificados ante notario, por problema y forma, que vamos a recurrir, porque creemos que tenemos razón.”

¿Ganó el Real Madrid con Florentino?

Para darle sabor a su victoria lanzó su lema resaltando al Real Madrid poniendo por encima: “Hoy ha ganado el Real Madrid. Hemos dado un ejemplo al mundo de democracia, de transparencia y de convivencia.”

“Este es el Real Madrid que todos queremos, un Real Madrid independiente, un Real Madrid sin miedo a los retos y a los desafíos. Aquí sigo, los socios me conocen, aquí estoy para defender al Real Madrid", añadió.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid | AP

Florentino Pérez resaltó que el club está en buenas manos: “Y no tengan ninguna duda, conmigo como presidente, el Real Madrid ha sido, es y seguirá siendo siempre de sus socios. También ha agradecido la movilización de los madridistas: Hoy hemos contemplado con emoción cómo habéis ido a votar con vuestras familias, con vuestros padres, con vuestros abuelos y con vuestros hijos.”

José Mourinho en video de Florentino Pérez | CAPTURA DE PANTALLA

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