“Nos queda mucha historia”: Florentino Pérez gana elecciones y lanza mensaje al Real Madrid
Florentino Pérez sigue siendo el presidente del Real Madrid; el mandatario se impuso unas elecciones bravas ante su contrincante, Enrique Riquelme, y terminó por dar un discurso de agradecimiento a los socios.
En su mensaje también resaltó a los millones de persones que se unen al sentimiento madridista y entre ellos el Papa León XIV a quien le ha prometido regalarle una camiseta con su nombre y el número 1 en ella.
"Buenas noches a todos, queridos socios, queridos madridistas, este ha sido un gran día para el Real Madrid. Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño y por las fuerzas que me habéis transmitido durante todos estos días para ganar estas elecciones. Sin vosotros, nada de esto hubiese sido posible", resaltó.
Pérez también lamentó los resultados ya que aseguró que pudieron ser mejores sino fuese por la anulación de un número por correo: “Nos han anulado cerca de 1000 votos por correo, votos que están certificados ante notario, por problema y forma, que vamos a recurrir, porque creemos que tenemos razón.”
¿Ganó el Real Madrid con Florentino?
Para darle sabor a su victoria lanzó su lema resaltando al Real Madrid poniendo por encima: “Hoy ha ganado el Real Madrid. Hemos dado un ejemplo al mundo de democracia, de transparencia y de convivencia.”
“Este es el Real Madrid que todos queremos, un Real Madrid independiente, un Real Madrid sin miedo a los retos y a los desafíos. Aquí sigo, los socios me conocen, aquí estoy para defender al Real Madrid", añadió.
Florentino Pérez resaltó que el club está en buenas manos: “Y no tengan ninguna duda, conmigo como presidente, el Real Madrid ha sido, es y seguirá siendo siempre de sus socios. También ha agradecido la movilización de los madridistas: Hoy hemos contemplado con emoción cómo habéis ido a votar con vuestras familias, con vuestros padres, con vuestros abuelos y con vuestros hijos.”
Confirma a Mourinho
Asimismo confirmó el regreso de Mourinho al Real Madrid: “Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos, vamos a seguir estando orgullosos del estadio Santiago Bernabéu, el mejor estadio del mundo, orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo, orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo un madridista como es José Mourinho".